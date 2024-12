ACLF chega a Caruaru com dois novos prédios residenciais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A ACLF Empreendimentos está avançando sua expansão em Pernambuco, com a chegada de dois novos empreendimentos em Caruaru, no Agreste do Estado. As torres Star e Sky, em processo de incorporação, prometem preço competitivo e processo construtivo inovador na capital do Agreste.

O lançamento do Sky e Star aconteceu no Centerplex, no Caruaru Shopping, com corretores, jornalistas e influenciadores. “A ACLF identifica Caruaru como um dos polos econômicos do Estado e quer contribuir, com sua proposta de desenvolvimento sustentável, pelos próximos 30 anos”, antecipou o presidente da ACLF, Avelar Loureiro.

APARTAMENTOS DECORADOS

A construtora também apresentou os apartamentos decorados dos empreendimentos. O decorado do Sky vai apresentar um apartamento de alto padrão, com 128 metros quadrados, quatro quartos (duas suítes), repleto de detalhes como a varanda gourmet e a vista privilegiada, que, por causa da topografia, não corre o risco de ser bloqueada no futuro. O Sky tem hall com pé direito duplo, itens de lazer completos e inovadores.

O apartamento decorado do Star mostrará um apartamento de 71 metros quadrados, três quartos (uma suíte), com varanda gourmet com ligação pela sala de estar e pela cozinha. Os apartamentos seguem os princípios de planta flexível que caracterizam as unidades da ACLF.

O Star é um condomínio com arquitetura sofisticada, itens de lazer completos e modernos, como o mini Market, por exemplo.

Os dois condomínios seguem o princípio de concept living, que prevê design contemporâneo, funcionalidades modernas e soluções inteligentes. Os dois condomínios são independentes e terão vagas para abastecimento de carros elétricos, por exemplo.

Entre os itens de lazer, os primeiros empreendimentos em Caruaru são adaptados ao clima ameno da cidade. Cada condomínio terá o seu fire place, uma instalação que reúne áreas para churrascos e piscina.

A ACLF Empreendimentos tem 25 anos no mercado imobiliário, com 18 empreendimentos e cerca de 7.500 unidades habitacionais, além do Paulista North Way Shopping. A construtora se caracteriza pelo uso de inovação na construção de condomínios com alto padrão de qualidade. É a primeira a conquistar a Certificação NDT 1 (Nível de Desempenho Técnico) da Caixa Econômica Federal, que destaca a excelência máxima na qualidade, rapidez e sustentabilidade em suas obras.