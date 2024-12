Saiba por que Maracaípe é a joia do litoral pernambucano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Conhecida pelo encontro do rio Maracaípe com o oceano Atlântico, a praia é procurada por surfistas e turistas que buscam descanso

O litoral pernambucano é um dos destinos preferidos de pessoas de todo o mundo. Entre os cartões postais da região, está Maracaípe, no município de Ipojuca. Situada a 55 km do aeroporto do Recife e a cerca de 4 km de Porto de Galinhas, a praia paradisíaca atrai tanto quem busca por sossego, quanto quem procura por aventuras.

Por que Maracaípe é tão especial?

Surf

O atleta medalhista Gabriel Medina já surfou bastante em Maracaípe - BEN THOUARD / POOL / AFP

Apelidada de Maraca pelos pernambucanos, a praia é famosa por ser o point do surf, tendo, inclusive, recebido etapas de campeonatos importantes.

Descanso

Pôr do sol no pontal de Maracaípe - Vinicius Lubambo / Divulgação

Menos movimentada que Porto de Galinhas, Maracaípe também é o destino preferido para quem busca sossego. O encontro do Rio Maracaípe com o mar forma um visual deslumbrante e relaxante.

Além disso, assistir ao pôr do sol no Pontal de Maracaípe está, sem dúvidas, entre as atividades preferidas de quem frequenta a região e quer desacelerar.

Culinária

Tanto na praia, quanto na Vila de Todos os Santos, a culinária local encanta pessoas de todo o mundo. Entre os principais pedidos estão os pratos com frutos do mar.

Para quem quer se deliciar com um bom prato e tomar um bom drink ou aquela cerveja gelada, o Bar do Marcão é parada obrigatória.

Aventuras

Festa Bikini Memories na beira-mar de Maracaípe, no Litoral Sul de Pernambuco - ARIEL MARTINI/DIVULGAÇÃO O famoso drone humano de Maracaípe virou parada obrigatória para turistas - Leonardo Vasconcelos / Especial para JC Imagem O passeio de jangada passa pelo mangue de Maracaípe - Leonardo Vasconcelos / Especial para JC Imagem

Os passeios não podem ficar de fora do roteiro - e tem para todos os gostos. Para quem curte voar, o voo de paramotor garante a visão de Porto de Galinhas de uma perspectiva nova.

No chão, o passeio de buggy promete muita emoção, além de fotos no Coqueiral de Maracaípe. Na água, o passeio de jangada próximo ao pontal conta com uma bela vista da região, além de proporcionar experiências com cavalos-marinhos que moram na foz do rio.

Além disso, a região tem sido cenário de grandes festas, especialmente de réveillon.

Hospedagem

Em Maracaípe, não há hotéis e resorts, ou seja, a hospedagem se resume a pousadas mais simples. Contudo, um empreendimento da Pernambuco Construtora (PEC) levará o que há de mais moderno para a região.







Com unidades de studios, apartamentos e casas, o Maracaípe Beach Living ficará localizado na beira-mar e conta com unidades de studios a 4 suítes e casas.

> Conheça o Maracaípe Beach Living, lançamento da Pernambuco Construtora

A estrutura de lazer especial do Maracaípe Beach Living conta com:

Academia;

Bar submerso;

Beach club;

Brinquedoteca;

Espaço gourmet;

Parque pet;

Piscina estrelada;

Playground;

Pranchário;

Quadras;

Restaurante;

Rooftop com bar molhado;

Sala de jogos;

Spa.

Além disso, o empreendimento terá seis lojas, visando movimentar a economia, recepção 24h com mini market e bar e o primeiro edifício garagem da região. “Temos a responsabilidade de ser pioneiros na praia de Maracaípe. Desde a entrada até o Beach Club, pensamos em cada detalhe porque vamos deixar um legado”, resume Mariana Wanderley, diretora executiva da Pernambuco Construtora.

Ela também reforça o compromisso da construtora com a sustentabilidade: “Está no DNA da Pernambuco Construtora, a ESG [governança ambiental, social e corporativa]. Quando fomos fazer o planejamento, demos uma atenção especial à parte sustentável de Maracaípe, como a questão da estação de tratamento própria.”

> Saiba mais sobre as práticas ESG da PEC

A diretora garantiu a construção de uma estação de tratamento próprio e coleta. “Além da preocupação com a geração de emprego durante a construção e depois. Estamos montando também canteiros escola para capacitar profissionais e alfabetizar”, finaliza.