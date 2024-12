Perpart ganha novas atribuições e contabiliza números positivos em 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Perpart chega ao final de 2024 com quase 8 mil títulos de propriedade prontos e 31.347 em andamento, R$ 17 milhões arrecadados com a venda de imóveis, um acordo inédito assinado para divulgação dos seus ativos no Portal de Imóveis da Caixa e, pela primeira vez, vai recuperar créditos do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), tendo ainda R$ 10 milhões aprovados no Novo PAC.

"A Perpart está escrevendo uma nova história, assumindo o seu lugar como protagonista na habitação de interesse social de Pernambuco. Nosso trabalho garante moradia digna, reconhece os direitos das famílias. Nós fazemos diferença na vida das pessoas", diz o presidente da Perpart, Francisco Amaral.

O que faz a Perpart

Vinculada à Secretária de Desenvolvimento Urbano de Habitação de Pernambuco (Seduh-PE), a estatal é responsável pela regularização fundiária, um dos pilares do Programa Morar Bem PE. A meta do Governo de Pernambuco é entregar 50 mil títulos de propriedade até o final de 2026.

Na busca por soluções para atingir sua meta, a Perpart obteve em 2024, pela primeira vez na história, aprovação de projetos no Novo PAC, do Governo Federal, e vai contar com R$ 10 milhões em recursos para regularização fundiária em Abreu e Lima, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Bezerros e Caruaru.

Aliado a isso, a empresa buscou parcerias com cartórios, através do convênio com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), dentro do programa Moradia Legal do TJPE, facilitando a emissão dos documentos e diminuindo o custo de registro.

Venda de imóveis

O crescimento da Perpart trouxe novas missões para a empresa. A venda de imóveis de sua propriedade, mas que não têm uso público, é uma delas. Com a gestão desses ativos, a estatal passou a contribuir e a ajudar a alimentar o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (Fehis), um importante financiador dos programas de retomada de obras paralisadas e de construção dos novos habitacionais do Estado. Em 2024, a Perpart obteve R$ 17 milhões com a venda desses imóveis.

E foi para dar maior visibilidade à venda dos imóveis que a Perpart conseguiu assinar um acordo inédito com a Caixa Econômica Federal, passando a contar com uma vitrine nacional. Agora, os ativos ofertados pela companhia serão divulgados no Portal de Imóveis do site da Caixa, que tem mais de 2 milhões de acessos mensais. Um dos pontos importantes desse acordo de cooperação técnica é que a divulgação será feita sem contrapartidas financeiras.

A busca por mais recursos para o Fehis levou a Perpart a iniciar um novo programa que já começa render resultados robustos. A recuperação de créditos do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), que também está sendo feita pela primeira vez em Pernambuco. Todos os recursos recuperados serão totalmente revertidos para os projetos de habitação de interesse social no Estado.

Reconhecimento

Em 2024, a Perpart consolidou sua nova posição como importante player no setor de habitação e conquistou o Prêmio Selo do Mérito ABC, da Associação Brasileira de Cohabs, realizado anualmente pelo Fórum Nacional de Habitação. A companhia foi a vencedora na categoria Regularização Fundiária e edilícia com o projeto do Residencial Capibaribe 1, no município de São Lourenço da Mata - um importante projeto que tem garantido a segurança jurídica para muitas famílias e já rendeu a entrega de 752 escrituras sem custos para as famílias moradoras do núcleo habitacional.

“É motivo de muito orgulho e felicidade para a Perpart receber o Selo de Mérito 2024. Isso mostra a Perpart inserida na política pública, atendendo diretamente à população que mais precisa, e demonstra que estamos no caminho certo, buscando um governo inclusivo, cada vez mais eficiente e alinhado ao programa da governadora Raquel Lyra”, ressalta Francisco Amaral.

Além da Perpart, a Seduh-PE foi premiada em duas categorias, Melhorias Habitacionais e Melhoria da Gestão da Habitação de Interesse Social, e a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) venceu na categoria Uso ou Desenvolvimento de Novas Tecnologias ou Sistemas Alternativos.

Novos planos

Prestes a completar 30 anos em 2025, o planejamento da Perpart estará voltado para a ampliação das vendas de imóveis. A empresa fez 8 licitações públicas em 2024 para vender esses bens. No próximo ano, vai realizar 24 licitações. A estratégia é ampliar a oferta de imóveis e a divulgação, por meio da nova vitrine nacional: o Portal de Imóveis da Caixa. Com isso, a previsão inicial é dobrar o total de recursos arrecadados. Dos R$ 17 milhões de 2024, para R$ 34 milhões ano que vem.