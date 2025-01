Bem-estar e qualidade de vida: empreendimentos imobiliários inovadores atendem às novas exigências dos consumidores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a crescente busca por imóveis que oferecem mais do que apenas um lar, consumidores priorizam bem-estar, conforto e soluções sustentáveis

De acordo com estudo do Global Wellness Institute, os investimentos em empreendimentos imobiliários focados no bem-estar dos moradores atingiram US$ 438,2 bilhões em 2023, com um crescimento impressionante de 18,1% nos últimos cinco anos. Este segmento, que já representa 2,9% da construção civil global, incluindo o Brasil, reflete uma mudança nas prioridades dos consumidores que buscam mais do que apenas um lugar para morar.

“O primeiro passo para um empreendimento de sucesso, é atender as necessidades de quem vai morar, então entregas que vão além do imóvel, são atrativos para o cliente final e quem vive no entorno”, afirma Armando Nogueira, CEO do Hub Nogueira. Ele explica que entregas sociais para o entorno, são tendência para os lançamentos da cidade, tornando a vizinhança mais inclusiva, agradável e segura.

Outro ponto essencial é a localização. “Morar em um dos pontos centrais do Recife, como Boa Viagem, é uma oportunidade cada vez mais escassa. Empreendimentos localizados em regiões próximas a shoppings, escolas, centros empresariais, e outras conveniências do dia a dia são extremamente disputados”, destaca Armando.

Bem-estar e tecnologia ao seu alcance

O Casa Urban, lançado pela Casa Orange em parceria com a Due Incorporadora, localizado na Quadra Urban Living, no coração de Boa Viagem é um empreendimento que combina a energia da vida urbana, com qualidade de vida e soluções sustentáveis para os moradores.

“Com o surgimento de novas demandas, as construtoras vêm se preocupando cada vez mais em realizar entregas de gentileza urbana, que são um marco para a região, além de se tornar referência para empreendimentos futuros” explica Armando.

Com acessibilidade e calçadas amplas de 8 metros, o Casa Urban está a poucos minutos da Praia de Boa Viagem, além de estar cercado de opções como o Shopping Recife, escolas, academias e restaurantes.

O projeto do Casa Urban, desenvolvido pela Pontual Arquitetos e com design de interiores de Porto Neves, visa oferecer um espaço amplo e confortável para seus moradores. A torre de 28 andares contará com apartamentos de 57m² e 62m², com 2 quartos e 1 suíte. Os moradores poderão aproveitar uma vasta área de lazer, que inclui piscina, espaço gourmet, academia, salão de festas, brinquedoteca, playground, mini campo e muito mais.

“Um projeto como Casa Urban acompanha a tendência de mercado global, que é a personalização da experiência do consumidor através sistemas de automação, soluções inteligentes e sustentáveis”, comenta Nogueira sobre os diferenciais do sistema de energia, segurança e serviços de água mineral encanada e robô delivery do novo empreendimento.

Além da infraestrutura de lazer, o Casa Urban traz inovações tecnológicas para tornar o dia a dia mais prático e moderno:

Água mineral encanada Blu - Água de qualidade, servida com um simples toque. Sem necessidade de armazenamento ou transporte. A praticidade ao seu alcance do todos os condôminos, eliminando de vez a necessidade do uso de botijões de água;

Água de qualidade, servida com um simples toque. Sem necessidade de armazenamento ou transporte. A praticidade ao seu alcance do todos os condôminos, eliminando de vez a necessidade do uso de botijões de água; Biometria facial, guarita protegida, antecâmara de pedestres e veículos e mais;

e mais; Painel solar - uma poderosa aliada da sustentabilidade, que também contribui para a redução significativa da conta de energia das áreas comuns do condomínio;

uma poderosa aliada da sustentabilidade, que também contribui para a redução significativa da conta de energia das áreas comuns do condomínio; Parceria com academia Aweken – Desconto nas academias do grupo, professores disponíveis, acesso ao aplicativo e muito mais;

– Desconto nas academias do grupo, professores disponíveis, acesso ao aplicativo e muito mais; Ponto para carro elétrico - Acompanhando as tendências da sustentabilidade, o Casa Urban dispõe de pontos para carregamentos de carro elétrico;

- Acompanhando as tendências da sustentabilidade, o dispõe de pontos para carregamentos de carro elétrico; Primeiro robô de delivery do mercado imobiliário de Pernambuco - Chamado Urbanito, fará as entregas das encomendas dos condôminos da portaria até a porta de suas residências, proporcionando mais comodidade e praticidade;

- Chamado Urbanito, fará as entregas das encomendas dos condôminos da portaria até a porta de suas residências, proporcionando mais comodidade e praticidade; Projeto de segurança desenvolvido especialmente pela Preserve Liserve para o Casa Urban - garantindo ainda mais segurança nas áreas comuns do empreendimento.

O Casa Urban conta com um projeto de segurança exclusivo desenvolvido pela Preserve Liserve - DIVULGAÇÃO/CASA ORANGE

Qualidade de vida em Primeiro Lugar

A sustentabilidade e a tecnologia são, sem dúvida, fatores que influenciam diretamente na decisão dos consumidores, especialmente aqueles que priorizam a qualidade de vida. “O cliente pode esperar do Casa Urban, uma entrega de área de lazer premium e acabamentos de alto padrão, assim como os demais empreendimentos da quadra Urban Living, que já consolidaram a região como uma das mais disputadas da cidade”, ressalta Armando Nogueira.

Empreendimentos como o Casa Urban demonstram de forma clara que o futuro do mercado imobiliário está profundamente alinhado às novas exigências dos consumidores, que buscam não apenas um lar, mas um estilo de vida integrado à sustentabilidade, tecnologia e ao bem-estar. Essa transformação reflete uma mudança de paradigma, onde a qualidade de vida e a inovação se tornam elementos essenciais para quem busca um equilíbrio entre modernidade e harmonia com o meio ambiente.