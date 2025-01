Recife inicia cobrança do IPTU 2025 com aumento de 4,76%

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A partir do dia 10 de fevereiro, os contribuintes recifenses precisam começar a quitar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025. Na capital pernambucana, o tributo teve um reajuste de 4,76%, correspondente à variação do IPCA acumulado nos 12 meses encerrados em outubro.

Ao todo, os 361.220 boletos lançados já foram disponibilizados para os contribuintes do Recife no Portal Recife em Dia (recifeemdia.recife.pe.gov.br), no aplicativo Conecta Recife e também através da conta oficial no WhatsApp do município (81 99117-1407). O vencimento da cota única ou da primeira parcela é no dia 10 de fevereiro e o parcelamento continua em dez vezes, sempre com vencimento no dia 10 de cada mês. A distribuição dos boletos físicos nos imóveis segue acontecendo também.

Os boletos do IPTU 2025 de todos os imóveis adimplentes já aparecem com o abatimento de 5% no valor total, portanto, esse é o valor que será parcelado, caso o contribuinte opte pelo pagamento em dez vezes. Serão concedidos mais 5% de desconto na opção de pagamento em cota única, totalizando 10%. Já as pessoas que tiverem quaisquer pendências junto à Prefeitura terão direito a descontos apenas pagando em cota única (5%).

“A gente inicia mais um calendário do IPTU, tributo que traz uma receita importante para que a gestão siga executando investimentos em áreas prioritárias do Recife, principalmente para aqueles que mais precisam da presença da Prefeitura. O contribuinte já percebe na prática o comprometimento da gestão com as ações realizadas em todos os pontos da cidade e, por isso, entende que é parte essencial nessa missão de melhorar a vida das pessoas”, destacou o secretário de Finanças do Recife, Ricardo Dantas.

COMO EMITIR O IPTU 2025

É possível emitir e realizar o pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) sem precisar imprimir nada. Para todas as opções, a única informação necessária é o Sequencial do imóvel. Veja as opções abaixo:

RECIFE EM DIA -

Para acessar o boleto no Portal Recife em Dia, digite o endereço recifeemdia.recife.pe.gov.br e clique no ícone “IPTU 2025”, na área “Acesso Rápido”, na página inicial do portal. Em seguida, insira o sequencial do imóvel e valide o acesso digitando os caracteres que aparecem na tela. O próximo passo é escolher o pagamento à vista (único DAM) ou emitir a primeira parcela do pagamento em dez vezes. Também é possível gerar todos os boletos do parcelamento.

As pessoas que quiserem pagar utilizando o PIX não precisam gerar o boleto e clicar direto na opção de gerar o código PIX. Na página inicial do Portal Recife em Dia, também está disponível um banner do IPTU 2025, que dá acesso à área de emissão de boletos.

CONECTA RECIFE -

Para emitir o boleto a partir do app Conecta Recife será necessário baixar o aplicativo para smartphones, que está disponível nas lojas de aplicativos Play Store (Android) e Apple Store (IOS). Ao abrir, é possível acessar o boleto das seguintes formas:

1 - Na área de Destaques, acessar o ícone “IPTU 2025”. Você cairá na área para digitar o sequencial do imóvel e emitir os boletos.

2 - Tocar no botão “Imóveis”, escolher a opção “IPTU e Taxa de Limpeza” e depois selecionar o botão “Pagar IPTU de 2025”. Se o imóvel estiver em seu nome, ao logar no aplicativo, ele já vai identificá-lo. Caso não esteja, é só digitar o sequencial do imóvel e clicar em Consultar. Em seguida, clique na aba Extrato de Débitos e Boletos de Pagamento. O passo seguinte é escolher o pagamento parcelado ou em conta única (todas as parcelas em um único documento).

Ao gerar o boleto, além de baixar o documento em PDF, é possível copiar o código numérico, copiar o código PIX ou exibir o código PIX.

3 - Digitar o termo “IPTU” na aba de pesquisa, tocar em “Pagar IPTU de 2025” e, em seguida, “Acessar Serviço”. Você cairá na área para digitar o sequencial do imóvel e emitir os boletos.

WHATSAPP -

Para solicitar o boleto via Whatsapp oficial da Prefeitura, basta salvar o número 81 91171407 no celular e iniciar a conversa no aplicativo com a hashtag #IPTU. Depois, será solicitado o código sequencial imobiliário, composto por sete dígitos. Ao solicitar a informação, será mostrado onde encontrar essa informação em um boleto do IPTU, por exemplo.

Por fim, o contribuinte vai escolher entre as duas opções de pagamento, que pode ser a cota única ou o parcelamento. Os boletos são gerados automaticamente, de acordo com a escolha do usuário.

Apesar das diversas formas de acessar o boleto, o documento é o mesmo, gerado com código de barras e QR Code para pagamentos via PIX. Também é possível pagar presencialmente nas redes credenciadas e lotéricas.

DESCONTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Imóveis que foram indicados para ter abatimento do imposto utilizando créditos gerados na Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e) já recebem os carnês 2025 com o desconto aplicado. Mais de 40 mil imóveis foram indicados para receber esses descontos, gerando abatimento de mais de quase R$ 10 milhões. A orientação é incluir CPF na Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFSe) para conseguir descontos nos próximos anos. A ação gera créditos automáticos assim que o imposto é recolhido pela prefeitura. Os créditos têm validade de cinco anos e é possível abater até 50% do valor do IPTU.

IPTU EM OLINDA E JABOATÃO

O pagamento do IPTU em Olinda também tem desconto em cota única, variando de 10% (para contribuintes com débitos de exercícios anteriores em aberto) até 30% (para contribuintes adimplentes até 30 de novembro de 2024).

Já em Jaboatão, é oferecido até 20% de desconto na cota única. Quem tem débitos parcelados, estando em dia com as parcelas, tem 10% do valor abatido na mesma modalidade de pagamento. Para débitos em aberto, o desconto é de 5% no pagamento da cota única em 2025.