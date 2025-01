Hospedagem no Recife: aeroporto ganha 14 quartos para viajantes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Aeroporto Internacional do Recife começa a oferecer no início deste ano de 2025 um serviço de hospedagem dentro do próprio terminal, na Zona Sul do Recife. Localizado em frente ao desembarque sul, o W Airport Rooms Recife contará com 14 quartos versáteis, idealizados para atender viajantes que buscam privacidade, conforto e praticidade durante conexões ou momentos de descanso antes do embarque, com hospedagem fracionada por hora.

HOSPEDAGEM NO AEROPORTO

Desse total, serão 11 quartos, que acomodam até duas pessoas. Cada um deles dispõe de mesa, puff, cabides e suporte de apoio para malas. Um quarto adicional, acessível, inclui banheiro adaptado e estrutura similar. Haverá, ainda, três suítes, sendo que duas delas foram projetadas para acomodar até quatro pessoas, com cama de casal, sofá-cama, mesa, puff, cabides e suporte para malas, ideais para famílias. A terceira oferece uma acomodação intimista para uma ou duas pessoas.

“A praticidade de se hospedar dentro do aeroporto reduz deslocamentos e proporciona mais tranquilidade ao passageiro. Por isso, estamos muito animados em anunciar a expansão do W Airport Rooms”, afirma Italo Russo Silva, CEO do W Premium Group.

Os hóspedes do W Airport Rooms Recife poderão contar com serviços adicionais, como o uso de duchas, propiciando mais conforto para os viajantes. As reservas poderão ser realizadas pela central da W Premium, por meio do e-mail reserva@wpremiumlounge.com, ou diretamente na recepção do W Airport Rooms Recife, conforme disponibilidade. A unidade também estará integrada a plataformas de agências de viagens.

“Com o W Airport Rooms Recife, a W Premium reafirma seu compromisso de transformar a experiência do viajante, trazendo soluções que unem conforto, inovação e conveniência em um ambiente único dentro dos aeroportos brasileiros”, reforça Italo Russo Silva.

W PREMIUM GROUP

Com essa novidade, o W Premium Group amplia seu portfólio de serviços no terminal, que já inclui duas Salas VIP - uma na área de embarque internacional e doméstica, de 657,53 m2, e outra na doméstica, de 270,52 m2. A empresa ainda oferece o Meet & Assist, assistência personalizada aos passageiros em todas as etapas da viagem, do check-in e imigração até o despacho e retirada de bagagens.