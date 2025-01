Direcional Engenharia lança empreendimentos em Jaboatão com subsídios de até R$ 75 mil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, a Direcional Engenharia está expandindo seus investimentos em Pernambuco. Na cidade, estão sendo construídos o Viva Vida Jardim Botânico e o Direcional Conquista Jaboatão. O primeiro projeto da empresa lançado no município foi o Direcional Praia, localizado em Candeias. Jaboatão é foco de lançamentos da empresa, sendo o terceiro projeto no município em pouco mais de um ano.

Os dois próximos produtos se enquadram dentro do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), como também dispõe de unidades enquadradas no programa de incentivo do governo de Pernambuco, o Morar Bem PE.

O Viva Vida Jardim Botânico conta com 320 apartamentos, nas seguintes tipologias: 2 quartos com garden, 2 dormitórios e studio com 1 quarto no térreo. Todas as plantas contam com metragem de 36,2 metros quadrados e o produto garden tem acrescidos 12,3 metros quadrados. São nove blocos e todos os apartamentos contam com vagas de garagem. O empreendimento tem lazer completo, com destaque para piscina, churrasqueira, bicicletário, playground, salão de festas, praça e espaço fitness.

O Direcional Conquista Jaboatão tem 400 unidades divididas em 20 blocos em torres com térreo e 4 pavimentos. São apartamentos de 2 quartos com garden, 2 dormitórios e studio com garden de 1 quarto no térreo. As unidades têm metragem de 36,2 metros quadrados e o produto garden conta com mais 12 metros quadrados. O complexo de lazer dispõe de piscina adulto e infantil, playground, redário, pet place, espaço para piquenique, churrasqueira, entre outros itens.

SUBSÍDIOS DE ATÉ R$ 75 MIL



"Com o lançamento de dois empreendimentos em Jaboatão dos Guararapes, reforçamos nossa atuação estratégica em uma cidade onde temos alcançado resultados expressivos. São projetos completos, que têm a oportunidade de transformar a vida de muitas famílias que buscam realizar o sonho da casa própria, com condições especiais, contando com os subsídios estadual e federal no valor de até R$ 75.000. Além disso, esses empreendimentos trazem contrapartidas de infraestrutura para a população, contribuindo diretamente para a valorização e melhoria da qualidade de vida nos bairros”, afirma Renato Bezerra, superintendente Comercial e de Incorporação da Direcional em Pernambuco.

O stand de vendas da Direcional na cidade está localizado na Avenida General Manoel Rabelo, 5319 – Sucupira. Nele, os clientes podem visitar o apartamento decorado e conhecer mais detalhes dos empreendimentos.

LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS



O Viva Vida Jardim Botânico está situado na Avenida Santa Luzia, 536, bairro do Curado. A região está passando por uma transformação urbanística, sendo a Direcional, em parceria com outras Construtoras, Prefeitura de Jaboatão e Compesa, responsável pela construção de calçadas, pavimentação de ruas, iluminação, paisagismo, drenagem, extensão de rede para abastecimento de água. Essas intervenções conjuntas irão transformar completamente a região do empreendimento.

Já o Direcional Conquista Jaboatão está na Via Principal, 459, Sucupira. O entorno também será positivamente impactado com a construção da Praça na frente do Empreendimento com 1.300 m², requalificação da região com construção de ciclofaixa, calçada, drenagem, iluminação e paisagismo. Além disso, está prevista a construção da extensão da rede de água para melhor abastecimento da população.

A companhia atua em Pernambuco desde 2019 e conta com imóveis em Recife, Camaragibe, São Lourenço da Mata e Igarassu.