Famílias de Caruaru recebem casas com subsídios do programa Morar Bem e MCMV

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No município há uma oferta de 1.036 imóveis que podem ser adquiridos através da modalidade Entrada Garantida, do governo do Estado

Nesta quinta-feira (6), 265 famílias receberam a chave da casa própria unidades no Condomínio Recanto das Laranjeiras, em Caruaru. Construído e comercializado pela Construtora Viana & Moura, o empreendimento foi comercializado contando com R$ 20 mil de subsídio aos compradores através do programa Morar Bem - Entrada Garantida do governo do Estado e com até R$ 55 mil através do Minha Casa Minha Vida do governo federal.

Com o auxílio dado pelos governos, famílias com renda de até dois salários mínimos puderam dar entrada no financiamento habitacional de casas com valor de mercado de R$ 184 mil. As casas possuem 43,66m² e contam com esgotamento sanitário instalado de acordo com as normas da CPRH, energia elétrica fornecida pela Neoenergia, abastecimento de água pela Compesa e pavimentação com pedras graníticas e drenagem.

ENTRADA GARANTIDA

Até o momento, 1.780 famílias tiveram acesso a seu primeiro imóvel novo com a ajuda da Entrada Garantida do Morar Bem, programa de habitação de interesse social do Estado. No município há uma oferta de 1.036 imóveis que podem ser adquiridos através da modalidade e que estão expostos na vitrine de imóveis da Cehab, empresa responsável pela operacionalização do programa em Pernambuco. A vitrine de imóveis por ser acessada pelo site www.morarbempe.com.br. São 25 residenciais cadastrados no município.

"O Morar Bem – Entrada Garantida é parte do esforço do governo de Pernambuco em reduzir o déficit habitacional no Estado na faixa de renda que pode pagar pelo financiamento, mas precisa de ajuda na entrada", diz a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado, Simone Nunes.

A secretária destaca que parte importante do déficit é formado de famílias de baixa renda que não conseguem acumular o valor necessário para dar entrada em um financiamento. “O subsídio facilita esse acesso, promovendo inclusão habitacional”, completa.

Além disso, esse é um estímulo ao mercado imobiliário. A Entrada Garantida do governo do Estado aquece a construção civil, gerando empregos e impulsionando a economia, com efeito multiplicador na economia. “Ao estimular a aquisição de imóveis, os subsídios movimentam setores ligados à construção, como fornecedores de materiais e prestadores de serviços”, comenta a responsável pela pasta de Habitação do Estado.

Até o momento, mais de 8 mil famílias foram contempladas por essa modalidade do programa habitacional, que prioriza mulheres chefes de família em todo o Estado. Já são mais de 80 mil pessoas inscritas na modalidade.

Morar Bem e MCMV

O programa Minha Casa Minha Vida, por meio da Caixa Econômica Federal, realiza a avaliação técnica e financeira dos empreendimentos, garantindo segurança jurídica e financeira tanto para os compradores quanto para o Estado. Destinado a famílias com renda de até dois salários mínimos, o programa atende um público que frequentemente enfrenta grandes obstáculos para conquistar a casa própria, especialmente devido à falta de recursos para o pagamento da entrada exigida por outros programas habitacionais.

A modalidade Morar Bem – Entrada Garantida tem como objetivo principal subsidiar o valor da entrada para a aquisição do primeiro imóvel. Com alcance em todo o estado de Pernambuco, o programa amplia as oportunidades de acesso a moradias dignas para famílias de diversas regiões, contribuindo para a redução do déficit habitacional e promovendo a inclusão social.