Tamandaré ganha condomínio com centro de compras e apartamentos de até 145 metros quadrados

Mar do Atlântico tem integração com ambiente externo por meio de uma alameda arborizada, que dá acesso direto à praia e se conecta a um mall

Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco, conta com um novo empreendimento de alto padrão, que reúne moradia, centro de compras e acesso integrado a uma das praias mais conhecidas do Estado. Em uma área de 5800 m², o condomínio Mar do Atlântico será erguido a 100 metros do mar, na praia de Campas, com opções de estúdios e de apartamentos com um, dois e três quartos.



O condomínio tem também integração com o ambiente externo por meio de uma alameda arborizada, que dá acesso direto à praia e se conecta a um mall com 12 lojas de conveniência e serviços.

“Nós planejamos todos os detalhes do Mar do Atlântico para que a estrutura atenda aos mais diversos perfis. Seja o investidor que visa rentabilidade numa área desejada, bem localizada e consolidada, sejam pessoas que buscam praticidade e segurança para a família ou, ainda, aqueles que consideram a oferta de serviço como grande diferencial e fator de escolha, valorizando a rede estabelecida de gastronomia e conveniência do local”, explica Vitor Paes Barreto, sócio-diretor da Soma Inc.



EMPREENDIMENTO

Com projeto arquitetônico assinado por Érico Sóter, o empreendimento possui sete pavimentos com apartamentos de tipologias distintas: estúdios de 20m² a 22m², apartamentos de um quarto de 30m², apartamentos de dois quartos de 46m² e, no rooftop, apartamentos de três quartos com 145 m², contando com um amplo terraço privativo com vista para o mar.



Brinquedoteca, espaço grill, spa com sauna e piscina aquecida, piscinas para adultos e crianças, redário, academia climatizada e panorâmica, salão de jogos e um grande lounge no rooftop são algumas das áreas de lazer.

Empresa nascida na região, a Soma já entrou em Tamandaré o Reserva dos Carneiros e o Mar de Campas, e tem ainda duas obras sendo realizadas simultaneamente, o Mar dos Corais e o Paratiisi, com previsão de entrega para o próximo ano.