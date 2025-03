Startup lança calculadora gratuita para comparar modalidades de obter capital com uso de imóveis

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Rooftop, startup que oferece soluções imobiliárias para proprietários de imóveis residenciais de alto padrão com necessidade de liquidez de capital, lançou uma calculadora capaz de apresentar a diferença entre os valores empregados nas operações de HomeEquity e o HomeCash, seu produto proprietário. O objetivo por trás do lançamento é apresentar ao público uma solução simples capaz de comparar as principais alternativas de liquidez imobiliária e apresentar visualmente a melhor opção disponível para o proprietário.

Gratuita, a ferramenta funciona de duas formas: o cliente insere dados como valor do imóvel, quantia liberada pelo HomeEquity, taxa de juros, indexador, prazo e parcelas quitadas e recebe um comparativo direto com o HomeCash. Já a segunda opção permite iniciar uma simulação do zero comparando ambas as soluções. Nos dois formatos, a calculadora apresenta uma análise visual da economia e do custo total da operação. Através destes números, a calculadora fará uma avaliação comparando caso o mesmo interessado optasse pelo HomeCash. Vale dizer ainda que a mesma possui uma opção de demonstração para quem deseja iniciar os trâmites do zero.

CALCULADORA ÚTIL

De acordo com Daniel Gava, CEO e fundador da Rooftop, a calculadora tem a missão de atuar como uma utilidade para o público capaz de apresentar de forma clara a melhor opção voltada à liquidez imobiliária. “Nos primeiros 18 meses, a economia média do cliente se optar pelo HomeCash chega a 60%, além de reduzir de 20% a 30% o custo total da operação, dependendo da taxa do cliente no HomeEquity dada instituição financeira que pode variar de acordo com o seu perfil e score de crédito. Nosso objetivo com essa ferramenta é tornar esse benefício visível e acessível ao cliente para a sua melhor tomada de decisão”, detalha.

Por meio de seu produto, a proptech oferece a chance dos clientes venderem o imóvel, recebendo aproximadamente 60% do valor avaliado à vista, com a opção de exercer a recompra em até um ano e meio por um valor aproximado de 80% da avaliação. Durante esse mesmo intervalo, os clientes continuam morando na propriedade, pagando um aluguel de 0,5% sobre o valor da recompra, representando cerca de um terço do valor da uma parcela em comparação a qualquer modalidade do mercado de crédito no mercado.

“O formato reduz significativamente os custos da operação, com um custo efetivo 35% menor do que comparado a outras opções no mercado, bem abaixo das taxas de outras modalidades disponíveis no mercado. Além disso, o HomeCash pode ser combinado, ao final da operação, a contratação de um financiamento imobiliário na recompra, com uso de FGTS, por exemplo, permitindo um prazo bem maior de pagamento usando a menor taxa do mercado a longo prazo”, acrescenta Gava.