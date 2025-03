Centro do Recife ganha imóvel com 256 apartamentos no Minha Casa Minha Vida, com piscina e VGV de R$ 90 milhões

O Like Clube Boa Vista ficará localizado entre as Ruas Gervásio Pires e do Príncipe e bem próximo a shoppings, universidades e outros serviços

Com o processo de revalorização do Centro do Recife, a região da cidade ganha um novo empreendimento residencial. A Construtora Baptista Leal lança oficialmente, nesta quinta-feira (13), o Like Clube Boa Vista, apostando na retomada da moradia na área central, com a campanha More na Boa Vista, Viva o Novo Recife. A construtora escolheu o trecho que fica entre as ruas Gervásio Pires e do Príncipe, vias conhecidas da Boa Vista para um empreendimento com 256 unidades e Valor Geral de Venda (VGV) de R$ 90 milhões, financiado dentro do programa Minha Casa Minha Vida.

O residencial, que faz parte da linha Econômica Premium da construtora, oferecerá unidades com 2 quartos, varanda e suíte canadense. Na área de lazer, piscina de borda infinita, pet place, salão de jogos, espaço fitness ao ar livre e climatizado; além de bicicletário e estação para carregamento de carro elétrico.

“A revitalização do centro do Recife tem gerado um cenário propício para novos investimentos imobiliários, e o Like Clube Boa Vista é a nossa aposta dentro dessa transformação. Escolhemos uma localização estratégica, cercada por universidades, parques e serviços essenciais, para atender à demanda crescente para quem busca praticidade e qualidade de vida", comenta Bruno Leal, CEO do Grupo Baptista Leal, reforçando que o Like Boa Vista vem atender também os programas habitacionais dos governos federal e estadual, a partir do aumento da faixa de renda.

O imóvel se enquadra na faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida, que atende famílias com renda entre R$ 4,4 mil e R$ 8 mil, financiando com juros mais acessíveis apartamentos de até R$ 350 mil.

Mercado

Segundo dados da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi – PE), em parceria com a Consultoria Brain, as vendas de imóveis residenciais no Grande Recife avançaram 96,8% na comparação entre os meses de abril de 2024 e o mesmo período do ano anterior. No período de 12 meses, as vendas saltaram de 280 unidades para 551 unidades, sendo impulsionadas pela faixa de renda logo acima do limite do programa Minha Casa, Minha Vida.