Janga Garden Residence: Paulista terá Family Club dentro do MCMV e com subsídios de até R$ 75 mil

Tenório Simões Construtora celebra 15 anos de atuação no mercado imobiliário com lançamento de 360 unidades residenciais em Paulista

Localizado no novo bairro planejado do Janga, em Paulista, o Janga Garden Residence foi lançado nesta terça-feira (18), pela Tenório Simões Construtora, celebrando 15 anos de atuação no mercado imobiliário pernambucano. A construtora traz o conceito Family Club para a cidade de Paulista, com 360 unidades habitacionais dentro do Minha Casa, Minha Vida (faixa 2) e do programa Morar Bem, somando subsídios que podem chegar a R$ 75 mil.

O evento de lançamento aconteceu no Imax Cinema do Shopping Recife, reunindo os principais players do setor. O empreendimento destaca o compromisso da empresa com habitações acessíveis e de qualidade, sendo direcionado à faixa 2 do programa Minha Casa Minha Vida, e mais da metade das 360 unidades está enquadrada no programa Morar Bem, do Governo de Pernambuco, que visa facilitar o acesso à moradia para famílias de diferentes perfis.

BAIRRO PLANEJADO EM PAULISTA

Localizado no novo bairro planejado do Janga, em Paulista, o Janga Garden Residence contará com três torres, cada uma com térreo e mais 9 pavimentos, 2 elevadores por bloco e portaria 24 horas. A localização, próxima ao Novo Atacarejo e ao Mix Mateus, fica também a cinco minutos da praia e a oito minutos do Shopping Norte Janga.

"Todo lar deve ser acessível e de alta qualidade, proporcionando segurança e conforto para as famílias. Esse é o nosso sonho e o nosso propósito, que estamos reafirmando com o lançamento do Janga Garden Residence”, enfatiza o CEO da Tenório Simões Construtora, Rafael Simões.

FAMILY CLUB

Desenvolvido sob o conceito de Family Club, o Janga Garden Residence promete elevar o lazer e a convivência familiar. O projeto inclui uma vasta gama de opções de entretenimento, como piscina e deck, área gourmet com grill, coworking, três praças de convivência, minimarket, espaço feira e expo, praça luau, salão de festas, playground, brinquedoteca, espaço influencer, espaço gamer, espaço crossfit, espaço beauty e horta.

“Além de desfrutar de uma estrutura completa de lazer dentro do empreendimento, o Janga Garden Residence contará com uma praça ao seu lado totalmente revitalizada, que não só valorizará o investimento, mas também oferecerá mais uma opção de lazer para os moradores”, adiantou Luciana Zisman, anunciada na ocasião como nova diretora comercial e de marketing da Tenório Simões.

Luciana Zisman, nova diretora comercial e de marketing da Tenório Simões, e Rafael Simões, CEO da construtora - DIVULGAÇÃO