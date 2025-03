Moura Dubeux tem lucro líquido de R$ 251 milhões e busca resultado bilionário com nova marca no Minha Casa Minha Vida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com 41 anos de história, a incorporadora pernambucana Moura Dubeux encerrou o ano de 2024 com R$ 251 milhões em lucro líquido, resultado que representa um crescimento de R$ 61,3% em relação ao desempenho de 2023. Os números do quarto trimestre garantiram a aprovação da distribuição de dividendos adicionais no montante de R$ 50 milhões e projetam um futuro otimista, inclusive com expansão da atuação das novas marcas: Mood (média renda) e Única (Minha Casa, Minha Vida).

O patamar atual é significativamente superior ao de 2020, ano em que a companhia abriu seu capital. A incorporadora deu um salto de R$ 670 milhões em produtos anuais para R$ 2,5 bilhões, um crescimento de quase 4 vezes no período. Foram 68 novos projetos, totalizando R$ 7,8 bilhões em lançamentos líquidos.



RECEITA EM ALTA E EXPANSÃO DAS OPERAÇÕES

No quarto trimestre de 2024, a Moura Dubeux chegou a R$ 1,6 bilhão em receita líquida, avançando 36,4% sobre o resultado do ano de 2023. As vendas líquidas cresceram 61,2%, ao passo que os lançamentos subiram 57,8%.

"Expandimos nossa operação de forma disciplinada, saindo de 21 para 54 canteiros de obras e aumentando nosso quadro de colaboradores de 1,1 mil para mais de 7 mil. Apesar disso, mantivemos nossa Margem Bruta em patamar de destaque dentro do setor", diz em comunicado ao mercado.

Segundo a MD, a escassez de mão de obra e a alta do INCC foram desafios adicionais, superados com base em dois pilares: surpreender o cliente e rentabilizar o investidor. "Esses dois elementos precisam caminhar juntos para garantir novos ciclos de crescimento e capital fluindo para a empresa".

"Expandimos nosso portfólio desde os Condomínios tradicionais até produtos de Incorporação, a linha Beach Class e a nova empresa de média renda, Mood. Também ampliamos nossa atuação geográfica, com a abertura de duas novas regionais (Sergipe e Paraíba) e a liderança em centralidades turísticas no Nordeste, como Carneiros, Muro Alto, Patacho e Cumbuco", explica a companhia.

RETORNO DAS NOVAS MARCAS

Com esse fechamento de 2024, a companhia já planeja os próximos cinco anos com a meta de atingir R$ 3,5 bilhões em vendas e lançamentos anuais. "O modelo de Condomínio já está consolidado, e a Mood se fortalece. Agora, temos a Única, nossa nova marca voltada ao segmento MCMV. Se cada uma dessas marcas realizar 1 a 2 projetos por ano em cada praça onde atuamos, cada empresa poderá atingir R$ 1,2 bilhão

anuais, complementados pelos produtos da Moura Dubeux".



Essa estratégia de diversificação de negócios e expansão geográfica faz a Moura Dubeux projetar um ROAE (índice de rentabilidade) de 20% ao ano e um Lucro Líquido superior a R$ 500 milhões.

A companhia manteve a Margem Bruta ajustada acima de 35%, com Despesas Comerciais (representando menos de 6% das Vendas e Adesões Brutas) e Administrativas (representando menos de 7,0% da Receita Líquida) bem controladas e uma baixa alavancagem financeira (Dívida Líquida representando 7% do Patrimônio Líquido). "Saímos de um Prejuízo passado para um Lucro Líquido de R$ 251 milhões com Margem

Líquida de 16%", destaca.