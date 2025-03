João Pessoa ganha hotel de luxo internacional com investimento de R$143 milhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O governador da Paraíba, João Azevêdo, anunciou nesta segunda-feira (24) a chegada da prestigiada Westin Hotels & Resorts, bandeira pertencente à Marriott International, marca com mais de 9,1 mil hotéis em 142 países e territórios. O The Westin João Pessoa será instalado no Polo Turístico Cabo Branco e é resultado da união de algumas das maiores marcas do mercado nacional e mundial, e consolida, definitivamente, João Pessoa como um destino turístico mundial e a primeira bandeira internacional do Polo Turístico da Paraíba.

O projeto representa uma injeção de mais de R$143 milhões na economia do estado e a criação de mais de 340 empregos diretos. A parceria para a instalação do equipamento hoteleiro foi assinada entre o Governo do Estado da Paraíba, em um evento para convidados no Rio de Janeiro. A solenidade de assinatura do protocolo de intenções foi assinada pelo governador João Azevedo, Michel Leon, diretor de desenvolvimento da Marriott, representantes do PGA e direção do Grupo Delta.

O The Westin João Pessoa foi pensado para trazer um padrão de turismo de luxo inédito no mercado local. Com uma arquitetura inspirada no ninho das aves, cada detalhe do hotel é responsável por criar uma experiência autêntica e integrada à natureza. Este é o segundo empreendimento da marca no Nordeste.

Novo ícone do Nordeste no Polo Turístico de Cabo Branco

O The Westin João Pessoa está inserido em um dos projetos mais visionários do turismo brasileiro: o Polo Turístico de Cabo Branco. O complexo representa o maior e mais bem planejado polo turístico do Nordeste, unindo desenvolvimento sustentável, infraestrutura de ponta e um compromisso genuíno com a valorização do meio ambiente.

Com 654 hectares de área total, o polo se integra à Mata Atlântica, garantindo um desenvolvimento sustentável. Entre suas atrações, destacam-se parques temáticos e aquáticos, o Parque das Trilhas (maior reserva contínua de Mata Atlântica dentro de um ambiente urbano no Brasil), o Boulevard dos Ipês (avenida que liga o polo ao mar, cercada por espaços verdes, ciclovias e áreas de convivência) e o Centro de Convenções de João Pessoa, que consolida a cidade como um destino de turismo de negócios e eventos.

Com investimentos superiores a R$ 2,3 bilhões, o Polo Turístico de Cabo Branco está transformando João Pessoa em um dos destinos mais desejados do Brasil, atraindo turistas de todo o mundo.

Parceria com o Grupo Delta

À frente da execução do projeto do The Westin João Pessoa está o Grupo Delta, considerado a maior construtora da Paraíba segundo o ranking INTEC 2025. Com quase três décadas de atuação no mercado e mais de 200 mil m² construídos só no ano de 2024, o grupo é reconhecido por suas técnicas que combinam inovação e qualidade construtiva.

Um refúgio de luxo

Seguindo a filosofia da marca Westin Hotels & Resorts, o The Westin João Pessoa combina o design biofílico com hospitalidade. Seja para um retiro romântico, uma viagem em família ou uma celebração especial, o hotel oferece um conceito de luxo no qual o bem-estar está no centro de tudo.

O projeto arquitetônico

Cada curva, espaço aberto e elemento da estrutura do The Westin João Pessoa foi cuidadosamente planejado para respeitar e enaltecer o ambiente natural, além de ser um projeto que se alinha aos padrões internacionais de qualidade da Westin Hotels & Resorts, assegurando um alto nível de excelência.

Assinado pelo premiado estúdio DPA, do arquiteto Daniel Piana, especialista em arquitetura hoteleira, o projeto harmoniza sofisticação e natureza de forma excepcional. Entre os conceitos estão blocos dispostos radialmente para proporcionar uma sensação de acolhimento e privacidade, áreas verdes interligadas que garantem um ambiente contínuo de frescor e bem-estar e uso de materiais naturais e sustentáveis, como madeira e pedra, em sintonia com a paisagem ao redor.

Acomodações perfeitas para o descanso

Inspiradas na ideia de proteção e aconchego, as acomodações do The Westin João Pessoa foram desenhadas para proporcionar privacidade e relaxamento absolutos. No total, são 168 apartamentos espaçosos com varandas privativas e jacuzzis, 24 suítes com terraços suspensos e acesso direto às piscinas e 10 villas com piscinas privativas e vistas para o mar e a vegetação nativa