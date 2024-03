Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O excesso de velocidade praticado por motoristas voltou a fazer estragos no trânsito da Região Metropolitana do Recife, ferindo pessoas e destruindo o patrimônio público. Duas violentas colisões foram registradas no início da manhã desta segunda-feira (18/3), em Olinda e em Paulista, cidades do Grande Recife, deixando pelo menos cinco pessoas feridas - uma delas em estado grave.

O primeiro sinistro de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define. Entenda) aconteceu um pouco depois das 4h, em Casa Caiada, Olinda. Um motorista de aplicativo ficou preso às ferragens após colidir o veículo contra um ônibus que fazia a primeira viagem do dia da linha Rio Doce/CDU.

A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Doutor José Augusto Moreira e a Rua Manoel dos Santos Moreira. A violência da colisão foi tanta que, segundo o Corpo de Bombeiros, foi preciso retirar o teto do veículo - um Siena - para fazer o resgate das vítimas. O passageiro estava no banco de trás. Os nomes dos feridos não foram divulgados.

"O cenário estava bem complexo. Foi necessário rebater o painel do veículo para que as pernas do motorista fossem liberadas. Já o passageiro estava atrás, o que facilitou a retirada e minimizou os ferimentos nele”, afirmou o capitão do Corpo de Bombeiros Ciro Camilo.

Excesso de velocidade e imprudência ao volante provocam violentas colisões de trânsito no Grande Recife - REPRODUÇÃO

Já o motorista do ônibus não teve lesões, mas precisou de atendimento devido à alteração da pressão arterial. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista de aplicativo foi levado para o Hospital da Restauração, no Derby, área central do Recife, enquanto o passageiro foi levado para o Hospital Esperança Olinda. O Hospital da Restauração informou que o motorista do carro deu entrada em estado grave.

Com o impacto da colisão, o motor do Siena foi parar na calçada. O excesso de velocidade do condutor foi confirmado pela perícia criminal. De acordo com o perito André Amaral, do Instituto de Criminalística (IC), o impacto foi tão forte que fez com que o ônibus entrasse numa rua que não fazia parte do percurso dele. "Os vestígios materiais que encontramos na via indicam que um dos veículos invadiu a contramão e um deles também estava desenvolvendo alta velocidade", afirmou o perito.

COLISÃO NO JANGA

Em Paulista, outra violenta colisão aconteceu duas horas depois, por volta das 6h, na Avenida Dr. Claudio Gueiros Leite, no Janga. E, mais uma vez, o excesso de velocidade foi determinante.

Segundo testemunhas, o motorista de um veículo Sandero branco tentou ultrapassar um carro pela direita e provocou a colisão, após perder o controle da direção. O condutor rodou na pista e colidiu de frente com um veículo Creta que trafegava no sentido contrário.O motor do carro que provocou a colisão chegou a voar e atingiu uma lixeira na calçada.

Nem o HR nem os Bombeiros falaram sobre um provável consumo de álcool pelos condutores.