Uber e 99 Moto: aplicativo de transporte de passageiros com moto bate recorde em Pernambuco e está presente em quase todo o Estado

Enquanto o número de atendimentos do SAMU para vítimas das motocicletas vem tendo um aumento assustador e a perda de passageiros do transporte público fica cada vez mais evidente, os aplicativos de transporte de passageiros com motocicletas, como Uber e 99 Moto, tiveram um crescimento vertiginoso no País e, especialmente, em Pernambuco. Na verdade, em dois anos de operação no Estado, o serviço cresceu 50% e se espalhou por 175 municípios dos 184 existentes.

Pelo menos é o que garante a plataforma 99 em relação à categoria 99 Moto. Desde seu lançamento no Recife, ainda em janeiro de 2022 - poucos meses depois da chegada do Uber Moto, ainda no fim de 2023 - a categoria teve uma ágil expansão por Pernambuco. A 99 diz que, apenas no último ano, o número de corridas diárias na capital pernambucana duplicou - sem revelar a quantidade de viagens, é claro.

Na leitura da plataforma, o crescimento é reflexo da agilidade e eficácia da 99 Moto, e do fato de o serviço responder às expectativas dos passageiros que “buscam eficiência e economia”. A 99 chega a citar a “capacidade de oferecer deslocamentos eficientes e seguros”, mas não relaciona, por exemplo, quais os critérios exigidos sobre idade e condições das motocicletas aceitas no cadastro, a habilidade dos motoqueiros na condução das motos e o uso de equipamentos de segurança pelos pilotos e passageiros.

SERVIÇO USADO PREDOMINANTEMENTE PARA CURTAS DISTÂNCIAS, NO PRIMEIRO PICO DA MANHÃ E ÀS SEGUNDAS-FEIRAS

No levantamento foi citado apenas que a explosão da demanda pelo serviço se dá pela agilidade e os preços atraentes que o mototáxi dispõe - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

Os dados divulgados pela plataforma mostram que o serviço é opção predominante para os passageiros que percorrem curtas distâncias - em média 7 km (distância considerada pequena em relação aos deslocamentos do transporte público no Grande Recife, por exemplo) - e tem uma duração de quase 15 minutos.

O horário de pico para corridas de moto no Recife é nas segundas-feiras, das 7h às 8h, o que, na análise da própria plataforma, mostra a conveniência e celeridade do serviço. Principalmente para o trajeto ao trabalho. Esse dado, inclusive, revela mais quando analisado sob a ótica do transporte público: que toda política pública para o transporte coletivo precisa ser focada nos horários de pico, de fato. Não adianta dar benefícios para o chamado horário de vale porque, predominantemente, o passageiro não está nele.

MULHERES SÃO A MAIORIA DOS PASSAGEIROS DAS MOTOS

Outro dado apresentado pela 99 que apenas confirma o que já vemos nas ruas é que as mulheres são a maioria dos usuários do transporte com motocicletas. A adesão delas é expressiva: 56% das usuárias do 99 Moto em Pernambuco são mulheres. O que a plataforma diz ser “reflexo da alta confiança e preferência que elas possuem para a categoria”.

Andar com um olhar mais atento nas ruas de cidades como o Recife, por exemplo, é perceber facilmente a explosão do uso do serviço. Principalmente pelos passageiros, muitas e muitas vezes soltos na garupa da moto, com capacetes inadequados ou desafevelados, dedos do pé expostos e até manuseando celulares - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

E o serviço de Uber e 99 Moto não cresce apenas em demanda, mas também em adesão de motociclistas, principalmente no ano passado. Segundo a 99, desde 2023, foi registrado um aumento expressivo no número de parceiros cadastrados na plataforma - sem revelar, como já é costume entre as bigtechs, a quantidade absoluta de parceiros, assim como de passageiros e viagens.

PLATAFORMA DIZ QUE CORRIDAS SÃO SEGURAS

A 99 garante que a segurança é um grande diferencial do 99 Moto e diz que praticamente 100% das corridas são finalizadas em segurança. E mais: que as corridas pela plataforma são 14 vezes mais seguras do que as viagens de moto realizadas sem app. “Isso é constatado por um estudo mostrando que o DPVAT paga 57,7 indenizações por milhão de viagens em motos em geral, enquanto o aplicativo recebe uma média de 4,1 pedidos para a modalidade”, alega.

Diz que oferece um “robusto” seguro contra sinistros de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define) que cobre tanto passageiros quanto condutores. E que para promover conscientização sobre práticas seguras de trânsito, garantindo que cada viagem seja tão segura quanto possível.

ATENDIMENTOS DE VÍTIMAS DE MOTOS EXPLODEM NO RECIFE

Apesar dos dados e discurso da plataforma 99, os números reais da saúde pública mostram o contrário e deixam ainda mais evidente que o transporte remunerado de passageiros com motos é ainda mais perigoso do que se imagina. Por isso, a urgente necessidade de regulamentar e criar mecanismos de maior segurança para pilotos e usuários ou proibir de vez o serviço.



Números do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Metropolitano Recife mostram que tanto condutores como passageiros estão sendo impactados. Segundo o SAMU Recife, nos sete primeiros meses de 2023 foram registrados 706 atendimentos de vítimas de quedas e colisões com motocicletas a mais na capital do que o mesmo período de 2022.

E quando o recorte é feito numa comparação com 2021, o aumento é ainda maior: 964 atendimentos a mais. O serviço de Uber e 99 Moto começou a ganhar espaço no País e no Recife exatamente no fim de 2021.

QUASE 3 MIL REGISTROS DE VÍTIMAS DE MOTOCICLETAS EM 2023

Os motociclistas representam quase metade das vítimas do trânsito em regiões do País como o Nordeste e o Norte, e quase 30% em outras regiões, como o Sudeste - segundo o DataSus - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

Somente entre janeiro e julho de 2023, o SAMU Recife atendeu 2.770 vítimas de sinistros de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define. Entenda) com motocicletas na capital.

No mesmo período de 2022 foram 2.064, o que significou 258 a mais do que o mesmo período do ano anterior, 2021, quando o serviço de transporte de passageiros por aplicativo com motos ainda não tinha chegado à capital pernambucana.

Os sete primeiros meses de 2021 tiveram registros de 1.806 vítimas das motos.

Para se ter ideia do estrago que a má condução de motocicletas provoca - potencializada pela fragilidade do veículo, o que exige mais responsabilidade e prudência de quem o conduz e, agora, também dos passageiros -, basta fazer uma comparação com os atendimentos às vítimas dos automóveis.

Enquanto em todo o ano de 2022 o SAMU Recife atendeu 353 vítimas de sinistros de trânsito com carros, as vítimas de motos chegaram a 3.900. Em 2023, foram 245 vítimas de carros nos sete primeiros meses, contra 2.770 de motos - incluídos aí condutores e passageiros, vale ressaltar.

Em 2021 o cenário piora exatamente a partir do segundo semestre, quando os serviços de transporte por motos começam a crescer: 3.374 atendimentos de sinistros de trânsito com motos, dos quais 1.568 foram registrados apenas nos cinco últimos meses do ano.

O SAMU diz, entretanto, ainda não ter elementos para fazer uma associação direta entre o aumento do atendimento das vítimas de motos com o serviço de transporte de passageiros via app e com moto. Isso porque os atendimentos ainda não fazem a diferenciação de quem é condutor ou passageiro, e até mesmo saber se é um serviço de aplicativo. A justificativa do SAMU é que a preocupação é a vida e que esse tipo de recorte deve ser feito pelas perícias técnicas.

CARÁTER SOCIAL E INTEGRAÇÃO COM O TRANSPORTE PÚBLICO

O caráter social do 99 Moto é outro ponto destacado pela plataforma - mesma estratégia adotada nas referências ao serviço com carros: a 99 vai onde os outros apps não vão - leia-se, aí, a Uber.

Segundo a plataforma, 66% das corridas de 99 Moto são realizadas fora das regiões mais ricas nas principais capitais onde o serviço opera, “sendo alternativa para servir as pessoas que precisam acessar vias mais íngremes e estreitas.

E a integração com o transporte público também é destacada. Segundo dados de uma pesquisa realizada pelo Instituto DataFolha, no final de 2023, 50% dos passageiros escolhem o 99 Moto para integração com o sistema público de transportes (ônibus, metrô e trem) nos trajetos de primeira e última milha.