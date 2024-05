Motorista que matou mulher e feriu cinco pessoas em violenta colisão em Boa Viagem é preso em flagrante no Rio de Janeiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Jefferson Xavier de Araújo foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com um veículo Fiat Toro com o chassi adulterado. No Recife, está prestes a escapar de punição

O motorista que provocou uma violenta colisão de trânsito na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, em 2023, matando a enfermeira Meridernia Maria da Silva Lima, 57 anos, e deixando outras cinco feridas, foi preso em flagrante no Rio de Janeiro por receptação de produto roubado.

Jefferson Xavier de Araújo, 26 anos, foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com um veículo Fiat Toro com o chassi adulterado. Segundo o registro da prisão em flagrante, o motorista foi parado em uma abordagem de rotina realizada pela PRF na BR-493, que integra o Arco Metropolitano do Rio de Janeiro.

Quando os policiais rodoviários foram analisar a carroceria do veículo, verificaram que a placa original era de um carro semelhante que havia sido roubado em julho de 2023. Jefferson Xavier de Araújo foi autuado em flagrante na 65ª DP pelos crimes de receptação (Artigo 180 do Código Penal) e adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (Artigo 311 do CP).

O flagrante aconteceu no dia 1º de maio e, ao ser submetido à audiência de custódia no dia seguinte, o motorista teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. O fato de Jefferson Xavier de Araújo responder criminalmente pela colisão em Boa Viagem embasou a decisão judicial de mantê-lo preso - Artigo 312 do Código de Processo Penal, que prevê a garantia da ordem pública.

FAMÍLIA DAS VÍTIMAS LUTA PARA QUE MOTORISTA RESPONDA POR HOMICÍDIO DOLOSO (COM INTENÇÃO)

Desde a colisão, em outubro de 2023, a família da enfermeira Meridernia Maria da Silva Lima luta para que o caso seja investigado e responsabilizado como um crime intencional, ou seja, um homicídio doloso - com intenção de matar.

A Polícia Civil de Pernambuco (Delegacia de Delitos de Trânsito) indiciou o motorista pelo crime de homicídio doloso com dolo eventual (quando a pessoa não tem intenção de matar, mas assume o risco com atitudes imprudentes) e ainda pediu a prisão preventiva.

Mas o promotor criminal do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Sérgio Tenório de França, discordou. Entendeu se tratar de um crime de trânsito. Assim, está propondo um acordo de não persecução penal (pré-processual), o que evitaria a prisão de Jefferson Xavier.

Meridernia Maria da Silva Lima morreu numa violenta colisão na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem

Para a família da enfermeira, a prisão do motorista no Rio de Janeiro deixa evidente a indiferença com que a Justiça ainda pune quem mata no trânsito. “Se ele tivesse respondido, no Recife, pela morte da minha mãe, se a Promotoria de Justiça tivesse tomado a decisão correta pelo dolo eventual, seguindo o mesmo entendimento do delegado, ele estaria guardado (preso) ou de tornozeleira, evitando possíveis novos delitos”, afirmou Michel Wesley, filho da enfermeira.



E segue desabafando: “Se fizermos uma leitura séria sobre essa prisão, vemos que estar com um carro adulterado é mais importante para a Justiça do que ter tirado a vida da minha mãe. Por matar no trânsito, dirigindo em velocidade e sem CNH, ele não foi preso. Não houve flagrante. Ele está solto”, desabafa.



COLISÃO FOI ASSASSINATO, DIZ FAMÍLIA

Meridernia Maria da Silva Lima foi morta no dia 17 de outubro, ao fazer a travessia da Avenida Conselheiro Aguiar e ter o veículo que dirigia, um Kwid, atingido por Jefferson Xavier, que conduzia uma BMW.

Segundo testemunhas da colisão, o motorista estava em alta velocidade e não era habilitado. Por isso, a família descreveu o caso como um assassinato e luta pela condenação por homicídio doloso.

TRAVESSIA PERIGOSA E ALTA VELOCIDADE

A colisão foi gravada por câmeras instaladas no local. As imagens impressionam pela violência. A enfermeira fez a travessia da Avenida Conselheiro Aguiar - perigosa, embora permitida pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) - e foi surpreendida pela BMW, em alta velocidade.

Meridernia viajava no Kwid com a irmã, a ex-nora e a neta de 5 anos. Todas tiveram ferimentos. Na BMW estavam o motorista e um jovem na mesma faixa etária.