Circulação no Cais de Santa Rita, no Centro do Recife, vai mudar. Confira as alterações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A construção do primeiro Centro de Convenções do Recife (Recife Expo Center) vai provocar alterações na circulação do Cais de Santa Rita, um dos corredores viários mais importantes para acesso ao Centro da capital. A partir deste sábado (1º/6), uma nova circulação será implementada na região, afetando os condutores que usam o Cais para sair da área central em direção à Zona Sul.

Por sessenta dias - previsão para conclusão das obras do novo Centro de Convenções -, será proibido circular pela pista oeste do Cais (oposta ao mar) no sentido Centro-Zona Sul. Esse trajeto passará a ser feito por uma via local do Cais, próxima ao mercado de flores da área, e que terá o sentido invertido em direção à Zona Sul.

RETORNO PROIBIDO

O retorno permitido em frente ao futuro Hotel-Marina Novotel (também em obras) ficará proibido devido à interdição. Só poderá ser realizado quase um quilômetro à frente, na Praça Dezessete, Rua Siqueira Campos ou Praça da República.

O retorno permitido em frente ao futuro Hotel-Marina Novotel (também em obras) ficará proibido devido à interdição. Só poderá ser realizado quase um quilômetro à frente, na Praça Dezessete, Rua Siqueira Campos ou Praça da República - Fernando Castilho

Assim, os motoristas terão que ir em frente pela Avenida Martins de Barros e optar por uma das áreas de retorno. Já os ônibus que trafegavam no sentido Zona Sul/Centro seguirão por trás do armazém para acessar o Terminal do Cais de Santa Rita.

NOVO TRÂNSITO DO CENTRO RECIFE

Em breve, outras mudanças na circulação da área central acontecerão para viabilizar o novo plano de circulação do Centro do Recife. Na verdade, a primeira previsão da CTTU era de que as alterações começassem ainda no fim de 2023 e seguissem com mais intensidade em 2024.

O novo plano de circulação do Centro do Recife tem como principal direcionamento, segundo a Prefeitura do Recife, ampliar as conexões da cidade com o Centro, entre o bairro de Afogados e os bairros de São José e Santo Antônio, além do Bairro do Recife e da Boa Vista.

E prevê o protagonismo da Avenida Dantas Barreto como corredor viário - ponto, inclusive, que tem recebido críticas pelo risco de isolar o comércio popular da área. Esta, inclusive, seria a chamada primeira fase do novo plano e a que a CTTU pretendia iniciar ainda em 2023.

Segundo a autarquia, o novo plano de circulação do Centro será faseado. A primeira etapa será a conexão de Afogados com o Centro, pelo bairro de São José, e a segunda será o trecho de Santo Antônio, com as mudanças previstas para vias como a Rua do Imperador, Avenida Martins de Barros ou Ponte Buarque de Macedo.

RUA DO IMPERADOR E MARTINS DE BARROS TERÃO O TRÂNSITO INVERTIDO

O novo plano de circulação do Centro do Recife projetado pela prefeitura para conectar os bairros de Afogados a São José e Santo Antônio, além do Bairro do Recife, vai promover a inversão de tráfego de importantes avenidas do Centro. E, ainda, mexer na circulação de pontes importantes como a Ponte Buarque de Macedo, um dos principais acessos ao Bairro do Recife.

A Prefeitura do Recife detalhou o Projeto Centro: Novas Conexões, que foi elaborado como uma das ações mitigadoras do Projeto Novo Recife, no Cais José Estelita, e já tinha sido explorado pelo JC, mesmo sem a leitura e apresentação da gestão municipal.

Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), a Rua do Imperador e a Avenida Martins de Barros (às margens do Rio Capibaribe, após o Cais de Santa Rita), no bairro de Santo Antônio, terão o sentido invertido. Continuarão compondo um binário (quando duas vias são paralelas e têm sentidos de tráfego opostos), mas com a circulação invertida.

RUA DO IMPERADOR VAI ENTRAR NO CENTRO E A AVENIDA MARTINS DE BARROS VAI SAIR

O Recife Expo Center (REC) localizado no Cais de Santa Rita tem previsão de inaugurar em agosto - Fernando Castilho

A Rua do Imperador passará a ter o tráfego entrando no Centro (Sul-Norte), enquanto a Avenida Martins será na direção oposta (Norte-Sul). O condutor que estiver no Cais de Santa Rita seguirá entrando à esquerda pela Avenida Martins de Barros, mas não irá em frente. Pegará a Travessa do Arsenal de Guerra, Rua da Praia e Rua do Imperador (mesmo trajeto de hoje em dia, só que invertido) até chegar à Praça da República.

Na prática, o acesso ao Centro para quem sai da Zona Sul (bairros de Boa Viagem e Pina) não mudará muito, com exceção da entrada pela Rua do Imperador. Mas os condutores terão outra rota, podendo utilizar o principal eixo viário do projeto, que é a Avenida Dantas Barreto.

Como a Coluna Mobilidade já tinha detalhado, a Dantas Barreto é a grande estrela do novo plano de circulação defendido pela Prefeitura do Recife. A via vai ganhar protagonismo no Centro, sendo uma ligação requalificada com a Avenida Sul e a Rua Imperial, no bairro de São José.

PONTE BUARQUE DE MACEDO SERÁ MÃO DUPLA E TERÁ TRÁFEGO INVERTIDO

Mais uma novidade do novo plano de circulação do Centro do Recife é a inversão e duplicação do tráfego da Ponte Buarque de Macedo, que liga a Praça da República ao Bairro do Recife. “Ela passará a ser mão dupla, no sentido Cais do Apolo-Praça da República. A Rua Madre de Deus também terá o tráfego invertido, passando a receber a circulação de entrada no Bairro do Recife”, explica Taciana Ferreira, presidente da CTTU.

O tráfego no entorno da Praça da República - onde fica o Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual - também passará por mudanças. A Rua Praça da República, via entre a praça e o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) passará a ter o tráfego permanentemente no sentido Centro-subúrbio, como acontece com frequência quando o Estado fecha o acesso ao Palácio.

A ciclovia que existe na via e que virou uma ciclofaixa - depois que a prefeitura recuperou o pavimento e não reinstalou os blocos de segregação - será transferida para a via local do Palácio. “Nós tivemos a garantia do governo estadual de que, mesmo quando houver necessidade de bloqueios, o que será menos comum porque a via local receberá apenas o tráfego com destino ao Palácio, a ciclovia terá o acesso liberado”, destaca Taciana Ferreira.

ACESSO DE BOA VIAGEM/PINA AO CENTRO PASSA A TER DUAS OPÇÕES

Nova Circulação no Cais de Santa Rita, no Centro do Recife

Na prática, o acesso ao Centro para quem sai da Zona Sul (bairros de Boa Viagem e Pina) não mudará muito, com exceção da entrada pela Rua do Imperador. Mas os condutores terão outra rota, podendo utilizar o principal eixo viário do projeto, que é a Avenida Dantas Barreto.

Pelo Cais José Estelita - Seguirá normalmente, pelo Viaduto das Cinco Pontas (até ser demolido, como previsto entre as ações mitigadoras do Projeto Novo Recife), Cais de Santa Rita, Avenidas Martins de Barros e, agora, Rua do Imperador.

Pela Avenida Dantas Barreto - Essa será a novidade. Seguindo pelo Cais José Estelita, o condutor acessará a nova alça em nível (ou seja, não elevada) e entrará na Avenida Dantas Barreto pelas Praças das Cinco Pontas e Sérgio Loreto, no Bairro de São José.

TRÂNSITO NO SENTIDO ZONA NORTE-CENTRO MUDA

Além da conexão entre as Avenidas Dantas Barreto, Sul e Imperial - eixo principal do projeto -, uma importante mudança se dará na circulação no sentido Norte-Centro. Segundo explica Kelly Pereira, gerente de engenharia de tráfego da CTTU, o tráfego se dará pela Avenidas Martins de Barros (invertida), pela Avenida Dantas Barreto e pela Rua Cais de Santa Rita (por trás do Terminal de Santa Rita e onde fica o Sesc).

O Cais de Santa Rita, que hoje tem dois sentidos e é a principal via de entrada e saída do Centro no sentido da Zona Sul do Recife, terá um único sentido - Centro-Sul. Enquanto a Rua Cais de Santa Rita - atualmente uma via local com estacionamentos - será transformada numa avenida de saída da área central no sentido norte-sul.

ENTENDA AS PRINCIPAIS MUDANÇAS POR VIAS

1) Rua do Imperador e Avenida Martins de Barros mudam de sentido

A Rua do Imperador passará a ter o tráfego entrando no Centro (Sul-Norte), enquanto a circulação da Avenida Martins será na direção oposta (Norte-Sul). O condutor que sair do Cais de Santa Rita seguirá entrando normalmente pela Avenida Martins de Barros, mas não irá em frente. Pegará a Travessa do Arsenal de Guerra, Rua da Praia e Rua do Imperador (mesmo trajeto de hoje em dia, só que invertido)



2) Ponte Buarque de Macedo vira mão dupla e tem trânsito invertido. Rua Madre de Deus também muda

A Ponte Buarque de Macedo, que liga a Praça da República ao Bairro do Recife, passará a ser mão dupla e no sentido Cais do Apolo para a Praça da República. A Rua Madre de Deus também terá o tráfego invertido, passando a receber a circulação de entrada do Bairro do Recife.



3) Acesso de Boa Viagem/Pina ao Centro passa a ter duas opções

Pelo Cais José Estelita - Seguirá normalmente, pelo Viaduto das Cinco Pontas (até ser demolido, como previsto entre as ações mitigadoras do Projeto Novo Recife), Cais de Santa Rita, Avenidas Martins de Barros e, agora, Rua do Imperador.

Pela Avenida Dantas Barreto - Essa será a novidade. Seguindo pelo Cais José Estelita, acessará a nova alça em nível (ou seja, não elevada) e entrará na Avenida Dantas Barreto pelas Praças das Cinco Pontas e Sérgio Loreto, no Bairro de São José.



4) Acesso de Afogados-Centro pela Avenida Dantas Barreto

A Avenida Dantas Barreto será transformada em um grande corredor viário, com a circulação de veículos Centro-Sul pela pista oeste e Sul-Centro pela pista leste.

O corredor começará na Avenida Sul, em paralelo à Rua Imperial, e seguirá pela Avenida Dantas Barreto e Avenida Nossa Senhora do Carmo, dando acesso ao Bairro do Recife por essa rota.



5) Acesso da Norte-Centro tem várias mudanças

Quem sai da área norte para passar pelo Centro do Recife usará as Avenidas Martins de Barros, Dantas Barreto e Rua Cais de Santa Rita (por trás do Terminal de Santa Rita e onde fica o Sesc).

O Cais de Santa Rita será usado apenas para entrar no Centro, sentido Zona Sul-Centro. Enquanto a Rua Cais de Santa Rita - atualmente uma via local com estacionamentos - será transformada numa avenida de saída da área central no sentido Norte-Sul.