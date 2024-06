Transporte público: depois de 16 anos, gestão metropolitana do transporte público de Pernambuco ganha nova adesão do município de Camaragibe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Agora é oficial: o transporte público do município de Camaragibe, na Zona Oeste do Grande Recife, passará a ser gerido pelo governo de Pernambuco, sendo o mais novo integrante do Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM). São nada menos do que 16 anos de espera pela entrada de mais uma cidade da Região Metropolitana do Recife no consórcio.

A expectativa é de que, com a mudança de gestão, a oferta de transporte melhore para os passageiros que usam o sistema em Camaragibe. A cidade vai ganhar seis novas linhas de ônibus alimentadoras (que levam o passageiro de comunidades para o TI Camaragibe ou corredores troncais de transporte, como a Avenida Belmino Correia, por exemplo) e terá o prolongamento de percurso das quatro linhas metropolitanas em operação na cidade.

As linhas alimentadoras serão operadas por 12 micro-ônibus da concessionária metropolitana Mobibrasil, empresa que já faz a operação do sistema metropolitano e terá um aditivo de contrato para permitir a ampliação do serviço. As mudanças já começam nesta segunda-feira (10/6) com a expansão do itinerário das linhas metropolitanas e, a partir do dia 16, com o início da operação das linhas alimentadoras.

“A mobilidade na Região Metropolitana do Recife é um dos temas mais desafiadores da região e é muito importante que a gente possa garantir um transporte de melhor qualidade. A partir da tarifa única de R$ 4,10 dentro da cidade, as pessoas vão se deslocar de Camaragibe até o Cabo de Santo Agostinho ou até o metrô, pagando apenas essa tarifa. Assim, garantimos mais qualidade do sistema, e um melhor atendimento da população de maneira mais digna”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Nesta primeira etapa, passam a operar realizando novos atendimentos as linhas 2477 - Santa Terezinha/TI Camaragibe (Sta. Tereza), 2478 - Santana/TI Camaragibe (Clara Lopes), 2466 - Vera Cruz/TI Camaragibe (Casinhas) e 2467 - Chã De Cruz/TI Camaragibe (Piin).

PASSAGEM AUMENTA PARA QUEM CIRCULA NA CIDADE, MAS FICA MAIS BARATA COM A INTEGRAÇÃO

A adesão representa um avanço para o setor porque será a terceira das 14 cidades da RMR a aderir à instância metropolitana de gestão. A gestão Raquel Lyra conseguiu em um ano e meio de trabalho o que o PSB não conseguiu nos 16 anos de governo do Estado - é importante destacar - Severino Soares/JC Imagem

A entrada de Camaragibe ao Consórcio Metropolitano, entretanto, significará, apesar da expectativa de um serviço melhor, aumento do valor da passagem para parte dos usuários. As linhas municipais que custavam R$ 3,80, passarão a ter o valor do Bilhete Único do sistema de ônibus metropolitano, de R$4,10.

Por outro lado, como destacou o presidente do CTM, Matheus Freitas, os passageiros serão beneficiados com a integração temporal metropolitana. “O passageiro gastava R$ 7,60 para sair de muitas localidades de Camaragibe e entrar no sistema metropolitano. Ou seja, precisava pagar duas passagens. Agora, vai gastar apenas R$ 4,10, que é o valor do Bilhete Único Metropolitano, e poderá fazer uso da integração temporal. Poderá ir para qualquer área do Grande Recife pagando uma única tarifa”, afirmou.

O novo serviço metropolitano terá o atendimento melhorado às comunidades de Rua do Porto, Peroba, 80, Borralho, Santa Mônica, Bairro dos Estados, Quadra 30, Vale das Pedreiras, Shopping Camará e Vila da Fábrica.

Além dos 12 veículos de pequeno porte (VPPs), a frota de ônibus metropolitana será ampliada: passará de 37 para 51 ônibus. O Bilhete Único implementado pelo Estado extinguiu o anel B e reduziu o valor da tarifa de R$ 5,60 para R$ 4,10, beneficiando mais de 700 mil usuários.

AUMENTO NO VALOR DO SUBSÍDIO E MAIOR PARTICIPAÇÃO DAS PREFEITURAS NO CONSÓRCIO

A entrada de Camaragibe na gestão metropolitana do transporte da RMR também vai gerar um custo maior de subsídio público. Segundo Matheus Freitas, a operação da Mobibrasil no sistema que atende à cidade representava um subsídio de R$ 15,7 milhões e, com a nova rede, terá um acréscimo de R$ 1 milhão.

Matheus Freitas, presidente do Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM). - Severino Soares/JC Imagem

“Esse custo a mais, inclusive, já foi discutido com a prefeita de Camaragibe para que o município tenha uma participação efetiva para cobri-lo. A adesão ao CTM já foi tratada dessa forma. E nosso objetivo, inclusive, é, a partir de agora, sentar com as prefeituras do Recife e Olinda, que integram o consórcio, para tratar de uma maior efetividade, tanto de planejamento, operação, mas também institucional e financeira”, afirmou.

“Por isso, a adesão de Camaragibe é um marco histórico em termos da operação, além de ser uma cidade a menos para aderir ao consórcio. Não queremos apenas a adesão dos municípios ao Consórcio Metropolitano. Queremos que sejam aportados recursos efetivamente porque o Estado não consegue cobrir tudo, principalmente para todas as cidades da RMR. E, atualmente, nenhuma das cidades contribui com nada. Nem Recife, nem Olinda. E temos que mudar isso”, reforçou o presidente do CTM.

REFORÇO INSTITUCIONAL DO CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES

A adesão representa um avanço para o setor porque será a terceira das 14 cidades da RMR a aderir à instância metropolitana de gestão. E precisa ser vista como uma vitória do transporte coletivo da RMR - porque quanto mais cidades, mais forte institucionalmente fica o CTM -, mas também política da governadora Raquel Lyra (PSDB) e da gestão técnica do novo governo. Mas ainda faltam 11 municípios decidirem aderir, política e administrativamente, ao Consórcio.

A gestão Raquel Lyra, entretanto, conseguiu em um ano e meio de trabalho o que o PSB não conseguiu nos 16 anos de governo do Estado - é importante destacar. Para quem não lembra, o Grande Recife Consórcio é integrado apenas pelo Recife - até porque sem a capital não teria sequer como ser institucionalizado - e Olinda, ainda em 2008, quando a entidade metropolitana foi criada para substituir a antiga EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

A formalização foi oficializada nesta quarta-feira (5/6), pela governadora Raquel Lyra e a prefeita de Camaragibe, Nadegi Queiroz (Republicanos), no Palácio do Campo das Princesas. “O transporte municipal estava apresentando muitos problemas. Então, a partir da articulação com o Consórcio Grande Recife, nós entramos no sistema metropolitano e achamos que será um grande benefício, porque além de incorporar as linhas metropolitanas, o passageiro vai ter direito ao bilhete único que é fundamental”, comemorou a prefeita de Camaragibe, Nadegi Queiroz.