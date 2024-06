Greve Metrô SP: foi adiada para a próxima semana? Veja decisão do Sindicato

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Saiba como está a situação do Metrô SP hoje (6) e últimas notícias

Na noite de quarta-feira (5), representantes do Metrô de São Paulo (SP) enviaram uma proposta de reajuste salarial para o Sindicato dos Metroviários. Sem acordo, os trabalhadores ameaçavam entrar em greve ainda nesta semana.

Grande parte da categoria aceitou a decisão do Metrô, sobretudo, porque o órgão aderiu a algumas reivindicações dos profissionais, como o plano de carreira e o pagamento de um novo abono.

Hoje (6), não tem greve de metrô e a ideia permanece descartada para os próximos dias, mas os sindicalistas agora irão decidir sobre a ocorrência ou não de uma nova paralisação na próxima semana.

GREVE METRÔ SP SINDICATO

Após a reunião de quarta (5), há dois caminhos a serem votados pelos profissionais:

A primeira proposta é dos diretores do Sindicato, que aconselham a categoria a aceitar a oferta apresentada pela CPTM e recuar com a ideia da greve ;

é dos diretores do Sindicato, que aconselham a categoria a aceitar a oferta apresentada pela CPTM e recuar com a ideia da ; A segunda consiste em realizar uma nova assembleia no dia 11 de junho com indicativo de greve do metrô de SP para o dia 12 de junho.

Procurado pelo Jornal do Commercio, o Sindicato informa que as duas propostas estão em votação. O resultado está previsto para ser divulgado na noite desta quinta (6), no site dos Metroviários.

Desta maneira, caso a segunda proposta seja mais votada, há a possibilidade de uma greve no metrô de São Paulo ocorrer na próxima quarta-feira, dia 12 de junho.

A Assembleia foi transmitida ao vivo no canal do Youtube do Sindicato. Assista abaixo:

O METRÔ ESTÁ EM GREVE HOJE, 06/06?

Não. Como foi informado anteriormente, a greve do metrô de SP está descartada nesta semana. A votação irá decidir se uma nova paralisação irá ocorrer na próxima semana ou não.

Os trabalhadores ainda seguem insatisfeitos com o aumento de 2,77% oferecido pelo Metrô em março e solicitam um valor acima da inflação.

O Sindicato também afirma estar em uma luta constante contra a privatização das linhas, proposta pelo governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem a Sabesp, CPTM e Metrô como alvo.

Inclusive, apesar de parte da diretoria ter concordado com a proposta na noite de quarta (5), a luta contra a privatização continua.

SITUAÇÃO TREM E METRÔ SP AGORA



Os transportes funcionam normalmente, uma vez que não há greve definida para esta semana.

Para acabar com a ideia de greve, os metroviários solicitam um aumento real de 10,8% no salário e reajustes no Vale Alimentação (26,7%) e Vale Refeição (15%).

Outros pedidos da categoria incluem:

Concurso público;



Reintegração dos demitidos;



Fim das terceirizações.

VAI TER GREVE NO METRÔ DE SÃO PAULO?

A decisão acerca da ocorrência ou não de uma futura greve no dia 12 de junho virá a público na noite de hoje (6).

Vale relembrar que desde o mês de maio, o Sindicato exige um reajuste salarial acima da inflação, além de participação nos lucros e alguns dos requisitos ainda não foram 100% atendidos pela proposta enviada.

GREVE DE ÔNIBUS EM SP

Até às 10h00 de hoje (6), os motoristas de ônibus e demais profissionais da categoriam negociarão a possibilidade de ocorrência da greve. A decisão será enviada ao Tribunal Regional do Trabalho até às 12h.

É provável que haja suspensão da greve, visto que o Sindicato participou de uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) ainda na quarta (5).

A decisão referente ao encontro segue para votação pelos trabalhadores nesta quinta-feira (6), às 10h.