Passageiro mata motorista de ônibus que se recusou a parar fora do ponto

Vulnerabilidade dos motoristas do transporte público está cada vez maior no Brasil. Casos de agressões físicas também têm sido comuns

A vulnerabilidade da profissão de motorista de ônibus e a ausência de segurança no transporte público do País fez uma nova vítima. Um passageiro ainda não identificado atirou na cabeça de um motorista de ônibus de apenas 26 anos porque o mesmo se recusou a realizar o desembarque fora do ponto de parada regular.

O crime aconteceu na noite deste domingo (7/7), na Zona Leste de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) paulista, o motorista chegou a ser socorrido ao Hospital Santa Marcelina, na mesma região, mas morreu na unidade de saúde.



O caso aconteceu na Rua Visconde de Aljezur, no bairro Vila Jurema, no ônibus da linha 2007/10 Cid. Kemel II - CPTM Itaim Paulista, da operadora de transporte público Transunião.

Após serem acionados por passageiros, policiais militares encontraram o ônibus colidido contra uma casa e o motorista gravemente ferido dentro dele. O passageiro que realizou o disparo fugiu e ainda não foi identificado.

em 2023, motorista foi agredido até desmaiar por passageiro que não quis pagar passagem - DIVULGAÇÃO

"Segundo uma passageira, o autor teria solicitado ao motorista que parasse fora do ponto e, ao ter a solicitação negada, baleou a vítima na cabeça, fugindo na sequência", disse a SSP. O caso foi registrado como homicídio e colisão no 50º DP (Itaim Paulista), que está investigando o crime.

VIOLÊNCIA CONTRA MOTORISTAS DE ÔNIBUS

A violência contra motoristas de ônibus tem aumentado muito no Grande Recife. Ainda não houve um caso de morte como o registrado em São Paulo, mas as agressões físicas estão cada vez mais comuns.

Motorista de ônibus é agredido por passageiro na Zona Sul do Recife - Gabriel Ferreira/JC Imagem A dura rotina dos motoristas de ônibus no Grande Recife fica ainda pior com o aumento das agressões aos profissionais - Gabriel Ferreira/JC Imagem Motorista de ônibus é agredido por passageiro na Zona Sul do Recife - Gabriel Ferreira/JC Imagem Segundo o Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco, esse foi o 15° caso de agressão registrado contra a categoria apenas neste ano - o que é alarmante. na foto, ônibus colidiu na BR-101, no Recife, depois que motorista foi agredido - DIVULGAÇÃO

Somente este ano, foram pelo menos três casos registrados nos ônibus da Região Metropolitana do Recife. O mais recente aconteceu em maio, quando um motorista foi agredido covardemente por um passageiro que também se irritou porque perdeu o desembarque, na Zona Sul da capital pernambucana.

As agressões são assustadoras e deixam evidente como o transporte público brasileiro está desmoralizado. Refletem uma pressão forte - e quase insuportável - sobre todos que fazem e vivem o sistema de transporte coletivo diariamente.

De 2023 para cá, pelo menos 15 casos de agressões a motoristas tinham sido registrados no transporte do Grande Recife, segundo o Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco.