Interdição trânsito: obras de drenagem provocam interdições de importantes corredores viários do Recife. Confira

Dois importantes corredores viários do Recife, um deles, inclusive, de transporte público, estão com trechos interditados devido a obras de drenagem que o poder público diz serem necessárias. E as duas obras têm previsão de demorar até 30 dias.

Os corredores afetados são a Avenida Manoel Borba, na Boa Vista, Centro do Recife, e via que faz conexão com a Avenida Agamenon Magalhães, sendo uma rota de saída, principalmente, para a Zona Oeste da capital. E a Avenida Recife, um dos principais corredores de ligação das Zonas Sul e Oeste da cidade.

A segunda interdição começou nesta terça-feira (9/7) e tem previsão de durar 15 dias. Enquanto que as obras na Avenida Recife começaram na segunda (8) e devem seguir por um mês. Pelo menos são os prazos informados pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e a Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb).

A INTERDIÇÃO DA AVENIDA MANOEL BORBA

A interdição da Avenida Manoel Borba compreende o trecho entre a Rua José de Alencar e a Rua da Soledade - um trecho localizado no início da via e, por isso, com maior impacto na circulação.

Segundo a CTTU, eventualmente a via precisará ser totalmente interditada para retirada de material. Quando isso acontecer, agentes de trânsito farão o desvio do tráfego pelas Ruas José de Alencar, Barão de São Borja e Rua das Ninfas.

A INTERDIÇÃO DA AVENIDA RECIFE

A Avenida Recife está interditada no trecho entre as Ruas Capitão Jacinto Cruz e Tenente Felipe Bandeira de Melo, no bairro de Areias. Por isso, o tráfego está sendo desviado. No sentido Zona Oeste-Zona Sul, a rota é pela Rua Capitão Jacinto Cruz e em seguida, a Rua General Francisco Figueiroa, que durante o período da obra terá sentido único.

Agentes da CTTU estarão no local organizando e orientando o trânsito durante todo o período de duração das obras

O trajeto segue pela Rua Tenente Felipe Bandeira de Melo. Para os motoristas que desejem retornar pela Avenida Recife, no sentido Zona Norte, a Rua Capitão Jacinto da Cruz estará aberta apenas para essa conversão.

A interdição da Avenida Recife também está afetando os ônibus. Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), as linhas afetadas são a 102 – TI Santa Luzia/Ibura, 106 – TI Santa Luzia/Parque Aeronáutica (Jiquiá), 360 – Totó/Boa Viagem, 2040 – CDU/Boa Viagem/Caxangá e 060/2060 – TI Tancredo Neves/TI Macaxeira.

Todas estão com desvio de itinerário pela Avenida Recife, Rua Cap. Estevão Fernandes, Rua Gen. Francisco Figueiroa, Av. Ten. Felipe Bandeira de Melo, Avenida Recife.