BR-232: rodovia fica interditada por mais de cinco horas no Grande Recife após motorista de caminhão tanque perder controle e tombar

* Matéria atualizada com a liberação de toda rodovia por volta das 13h

A BR-232, eixo estruturador de transporte que conecta o Recife ao interior do Estado, amanheceu parcialmente interditada neste sábado (22/3), nas imediações do município de Moreno, na Região Metropolitana do Recife. O condutor de um caminhão tanque perdeu o controle da direção e tombou, interditando a pista no sentido capital-interior, na altura do Km 19 da rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local junto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A rodovia segue interditada até que o caminhão tanque seja destombado. Os veículos estão passando pela via local e, por isso, há retenções no trecho. O sentido Recife também foi fechado para a operação. Por volta das 13h, a rodovia foi liberada nos dois sentidos.





Segundo a PRF, o sinistro de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo o CTB e a ABNT) aconteceu por volta das 4h, próximo ao Shopping Outlet de Moreno. Ainda não se sabe o que provocou a perda do controle do volante pelo caminhoneiro, mas a principal suspeita é de que ele teria cochilado na direção.

O motorista teve ferimentos leves com o tombamento do veículo e foi encaminhado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região. Os PRFs chegaram a realizar o teste do bafômetro e o resultado deu negativo para alcoolemia.