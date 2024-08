Metrô do Recife: metroviários aprovam novo indicativo de greve

Os metroviários que atuam no Metrô do Recife aprovaram um novo indicativo de greve, que pode ser deflagrada numa próxima assembleia a ser realizada no dia 22 de agosto. A decisão da categoria aconteceu na noite desta quinta-feira (25), após assembleia geral convocada pelo Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE). Com o novo indicativo aprovado,os metroviários entram em estado de greve, mas não comprometem o serviço de transporte dos mais de 200 mil passageiros diários da RMR.

NEGOCIAÇÕES

A categoria tem buscado negociações em torno da campanha salarial e acordos coletivos especiais, além da retirada do sistema metroviário do Recife do Programa Nacional de Desestatização (PND). De acordo com representantes do Sindmetro as negociações com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) continua.



"Frente aos diversos transtornos enfrentados pelo metrô do Recife, como constantes paralisações e problemas operacionais, os metroviários optaram por uma ação mais enérgica para assegurar a prestação de serviços com qualidade e segurança tanto para a população, quanto para os funcionários, que estão expostos a riscos de acidentes fatais. Incidentes como pane na rede elétrica, estações em mau estado de conservação e trens quebrados, que forçam os passageiros a descerem no meio dos trilhos, não são casos isolados", disse o Sindmetro-PE, por meio de nota.