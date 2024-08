Greve de ônibus e metrô: motoristas de ônibus fecham ruas do Centro do Recife e cobram envolvimento da governadora Raquel Lyra na campanha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O objetivo é envolver o governo do Estado na discussão salarial da categoria já que é o gestor do sistema de transporte por ônibus na RMR

Como esperado, os motoristas e fiscais de ônibus do Grande Recife iniciaram a sequência de protestos que prometeram fazer na capital para tentar forçar um entendimento sobre a campanha salarial da categoria. No fim da manhã desta sexta-feira ( 26/7), interditaram algumas ruas do Centro do Recife com coletivos, afetando a circulação na cidade e o deslocamento dos passageiros.

E, diferentemente de outras manifestações, a categoria está concentrada em frente ao Palácio do Campo das Princesas, na Praça da República, bairro de Santo Antônio, sede do governo de Pernambuco. O objetivo é envolver a governadora Raquel Lyra na discussão salarial da categoria.

Os rodoviários já tinham divulgado nota afirmando que, este ano, iriam fazer questão que o governo do Estado participasse de perto de todo o processo, já que é o gestor do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP). E, ainda, pelo fato de que os empresários de ônibus estariam justificando a falta de recursos devido aos atrasos nos repasses realizados pelo governo de Pernambuco, o que inviabilizaria a concessão de novos benefícios.



“Estamos no Palácio do Governo, em frente ao Teatro Santa Isabel. Estamos parando muitas ruas do Centro. É bom lembrar que a gente não quer só reforma na campanha salarial, como também em outros direitos para o trabalhador. Queremos ser recebidos por pessoas do governo, e ninguém quer vir nos ver aqui. Vamos ficar e aguardar", afirmou o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Aldo Lima.

O protesto deve seguir até 13h30, segundo o sindicato.

Motoristas de ônibus travam área central do Recife em protesto contra empresários - Severino Soares/JC

Confira, abaixo, a nota do Sindicato dos Rodoviários sobre o protesto na íntegra.

“Como é de conhecimento de toda a população, nossa categoria está em plena campanha salarial em busca de melhores condições de trabalho para essa categoria tão importante para a sociedade. A contraproposta apresentada até aqui pelos empresários não atende aos anseios de nossa categoria.

E não se trata apenas da insuficiência econômica da proposta, o controle da jornada como é feito hoje via GPS lesa os trabalhadores e precisa ser retirada de nossa convenção coletiva.

O plano de saúde, uma das principais reivindicações da categoria, mais uma vez não foi atendida. A alegação dos empresários é que faltam recursos, que há atrasos nos repasses realizados pelo governo do Estado, o que inviabilizaria a concessão de novos benefícios.

Está previsto a liberação de 400 milhões esse ano em subsídios, uma parte não poderia ser destinada aos trabalhadores em forma de benefício, como o plano de saúde? Temos certeza que sim.

Desde o início da campanha salarial estamos chamando o governo do Estado para participar das negociações, afinal é o gestor do sistema. Até o momento ignoraram veementemente nossos pedidos, fazem "ouvido de mercador" e fazem de conta que não é com eles.

Então passou da hora da governadora Raquel Lyra assumir sua responsabilidade com o transporte público. Ela pode impedir uma greve, por isso estamos aqui unidos para cobrar um posicionamento da governadora Raquel Lyra, posicionamento que precisa também ser tomado pelas prefeituras do Recife e da Região Metropolitana, e pela ALEPE”.

EMPRESÁRIOS DE ÔNIBUS DIZEM QUE NEGOCIAÇÃO CONTINUA

Sobre a campanha salarial, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Pernambuco (Urbana-PE) tinha afirmado anteriormente que as negociações continuam e que as propostas apresentadas são as únicas possíveis de serem cumpridas diante da crise do setor de transporte. Confira:

“A Urbana-PE informa que vem tratando sobre a negociação coletiva da categoria dos rodoviários desde o início do mês de julho. Nos quatro encontros realizados até o momento as empresas buscaram entendimento junto ao Sindicato dos Rodoviários e apresentaram propostas concretas, condizentes com a realidade do setor e com as limitações de custeio do sistema de transporte público da Região Metropolitana do Recife. A Urbana-PE informa ainda que continua aberta ao diálogo e espera que seja possível chegar a um acordo com as lideranças rodoviárias”.