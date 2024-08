Aeroporto do Recife muda local de embarque para carros de aplicativos e particulares

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Aeroporto Internacional do Recife promove mudanças no ordenamento do tráfego de veículos para, segundo a gestora Aena, melhorar o processo de embarque e desembarque de pessoas no meio-fio do terminal de passageiros. A principal alteração é para quem pousa no Recife e precisa tomar um carro de aplicativo ou particular para deixar o terminal.

Agora, para sair do aeroporto, essas pessoas devem encontrar o motorista na nova Área de Embarque Norte, para veículos, localizada no piso térreo, com acesso mais fácil pelas saídas A1 e A2 do terminal de passageiros. Antes, a área para pegar um carro de APP ficava no primeiro andar, na porta B5. A mudança começa a valer nesta terça-feira (30).

Todos os veículos particulares e de aplicativos que chegam ao Aeroporto do Recife para deixar os passageiros continuam a se dirigir ao pavimento superior. Já os carros que vão buscar pessoas devem se dirigir ao piso térreo.

Para ordenar a nova Área de Embarque Norte para Veículos Particulares e de Aplicativo, foi criado um local de espera para os carros, destinado apenas para buscar os passageiros. Depois de 15 minutos, será cobrada uma taxa de permanência. O objetivo da medida é evitar que o espaço seja usado como estacionamento.

“A mudança é mais uma iniciativa da Aena para aperfeiçoar o serviço prestado aos passageiros e frequentadores do terminal, buscando sempre o melhor atendimento às pessoas. Os passageiros que forem tomar um carro não precisarão mais subir ao piso superior. Garantimos agilidade e promovemos um ordenamento de fluxo de veículos e pessoas no meio-fio”, afirma Diego Moretti, diretor do Aeroporto Internacional do Recife.

As mudanças se aplicam apenas a carros particulares e veículos de aplicativos. O ordenamento permanece o mesmo de antes para outros tipos de veículos, com áreas destinadas a táxis, ônibus e vans de turismo, órgãos públicos, locadoras de veículos e autoridades.

OBRAS NO AEROPORTO

Ao ser inaugurado pela Aena após as obras, em dezembro de 2023, o terminal mais movimentado do Nordeste ganhou 40% a mais de área construída, ficando com mais de 70 mil m². A concessionária já investiu cerca de R$ 2 bilhões em obras estruturais e sistemas e equipamento nos seis aeroportos que administra no Nordeste.

Outro destaque da Aena é a mudança do conceito comercial, com um novo mix de lojas, serviços, restaurantes e cafés implementado, diversificando a oferta aos passageiros.