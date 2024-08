Metrô do Recife vai funcionar normalmente neste domingo (25). Mas paralisação segue prevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Metrô do Recife vai funcionar normalmente neste domingo (25/8), das 5h às 23h. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) decidiu adiar o fim da operação do Metrô do Recife aos domingos e por tempo indeterminado, depois que a população fez apelos e muitas críticas.

A paralisação estava prevista para começar no dia 25 para acelerar a substutuição de trilhos e dormentes das linhas elétricas: Centro e Sul, afetando 48 mil pessoas que usam o metrô aos domingos. Agora, a suspensão da operação foi adiada em uma semana, começando apenas no dia 1º de setembro. E seguindo por tempo indeterminado.

Por nota, a CBTU argumentou que o adiamento foi a pedido de um grupo de pessoas que participarão de um concurso público em Jaboatão dos Guararapes e que, após esse fim de semana, a paralisação acontecerá.

“Devido ao apelo da população por conta da realização do concurso público na cidade de Jaboatão dos Guararapes, com mais de 60 mil inscritos, comunicamos que as Linhas Centro e Sul funcionarão excepcionalmente das 5h às 19h no domingo (25). Manteremos a programação de intervenções na via programadas para os domingos a partir do dia 01 de setembro, por tempo indeterminado”.

Os prefeitos precisam parar de fingir que o problema não lhes diz respeito e enfrentar a luta travada por vários atores - principalmente metroviários e, agora, também políticos - para tentar recuperar o sistema, que definha - Roberto Martins/JC Imagem

A paralisação do Metrô do Recife aos domingos será para a realização de manutenção corretiva da via e todos os demais sistemas das linhas eletrificadas do metrô - as Linhas Centro e Sul. Por este motivo, não haverá operação comercial. E não existe prazo para a conclusão dos serviços - pelo menos por enquanto.

Será, inclusive, a primeira ação concreta de investimento no sistema metropolitano, que há quase dez anos vem sobrevivendo com pouco mais de 50% dos recursos necessários para bancar o custeio, ou seja, a operação básica, sem qualquer investimento. Com a garantia de R$ 136 milhões pelo Novo PAC Seleções (Plano de Aceleração do Crescimento), a troca de dormentes e trilhos prevista no projeto aprovado irá começar.

A CBTU já vinha fazendo a substituição de alguns pontos, mas sem recursos robustos. Com a certeza do dinheiro do PAC, resolveu acelerar a manutenção. A necessidade de correr com os serviços, entretanto, é resultado do sucateamento que o sistema vem sofrendo nos últimos dez anos.

Quando anunciou a primeira data de suspensão da operação, a superintendente da CBTU Recife, Marcela Campos, explicou que a Companhia tentou reduzir o impacto para a população, mas disse ser impossível dar ao menos uma previsão de quando a intervenção terminará.

“Não consigo dizer porque temos muitos pontos para recuperar. Tentamos minimizar o máximo possível os impactos para a população, mas não conseguiremos fazer os trabalhos apenas no horário noturno porque, depois que desergizamos a linha, são apenas quatro horas até iniciar a operação do dia seguinte”, explicou a superintendente.

Serão criados estaleiros para guardar o material e a previsão é de que os trabalhos comecem pelo de Cavaleiro, fazendo 14 km de substituição de trilhos e dormentes. Depois, a ação irá para o trecho de Joana Bezerra. Segundo Marcela Campos, os metroviários irão trabalhar aos domingos e, ainda, nas janelas noturnas normais para agilizar os trabalhos.