Metrô do Recife vai deixar de operar aos domingos no Grande Recife. Entenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Metrô do Recife vai deixar de operar aos domingos na Região Metropolitana do Recife. E a paralisação começa já no próximo domingo, dia 25/8, seguindo por tempo indeterminado. O fechamento do sistema, entretanto, não é devido à crise financeira e estrutural do metrô. Ao contrário - pelo menos é o que garante a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

A paralisação aos domingos será para a realização de manutenção corretiva da via e todos os demais sistemas das linhas eletrificadas do metrô - as Linhas Centro e Sul. Por este motivo, não haverá operação comercial. E não existe prazo para a conclusão dos serviços - pelo menos por enquanto.

Será a primeira ação concreta de investimento no sistema metropolitano, que há quase dez anos vem sobrevivendo com pouco mais de 50% dos recursos necessários para bancar o custeio, ou seja, a operação básica, sem qualquer investimento. Com a garantia de R$ 136,1 milhões pelo Novo PAC Seleções (Plano de Aceleração do Crescimento), a troca de dormentes e trilhos prevista no projeto aprovado vai começar.

“A CBTU esclarece, ainda, que a paralisação aos domingos se faz necessária devido à complexidade do serviço, pois a janela noturna de manutenção (da 0h às 4h) é muito curta para que a manutenção seja realizada em sua totalidade. A CBTU buscou minimizar o impacto destes serviços com a suspensão da operação comercial apenas aos domingos, que é um dia de fluxo reduzido de pessoas no sistema. Por fim, a CBTU mantém o compromisso de prestar um serviço com confiabilidade e qualidade para os usuários”, informou a companhia.

Sistema da RMR quebra quase toda semana e tem sobrevivido com metade do orçamento que precisaria apenas para custeiro. O déficit anual é de R$ 300 milhões - JC Imagem

O fechamento do Metrô do Recife aos domingos irá afetar diretamente entre 35 e 40 mil passageiros por dia. Atualmente, o sistema transporta entre 160 mil e 180 mil pessoas por dia, nas duas linhas elétricas.

RISCO DE FIM DA OPERAÇÃO NEGADO PELA CBTU RECIFE

A Superintendência da CBTU no Recife garantiu que a paralisação do serviço aos domingos é, sim, devido ao início, finalmente, da manutenção do sistema. Algo só possível com a garantia dos recursos do Novo PAC Seleções.

Em julho, durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à capital pernambucana, o ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou que o governo federal liberou os R$ 136,1 milhões para o metrô. Os recursos são do PAC Seleções - Cidades Sustentáveis e Resilientes, Subeixo Mobilidade Urbana Grandes e Médias Cidades.

“O dinheiro ainda não foi creditado, mas está garantido pelo governo federal. E, assim que o anúncio dos recursos foi oficializado, nós pedimos autorização ao governo de Pernambuco e aos Ministérios das Cidades e Casa Civil para fazer alterações no objeto do projeto. O projeto previa R$ 136 milhões para a troca de dormentes e trilhos da Linha Sul e pediu para ampliar os serviços”, explica Marcela Campos, superintendente da CBTU Recife.

Além da substituição dos dormentes, os recursos serão investidos ainda em edificação de algumas estações, melhoria na rede aérea, e em subestações de energia. Para iniciar a intervenção no domingo (25), a CBTU começará utilizando os R$ 76 milhões que a companhia tem para investimentos, enquanto o dinheiro do PAC não é creditado.

SERVIÇO DE TROCA SEM PREVISÃO DE CONCLUSÃO POR ENQUANTO



Marcela Campos explicou, ainda, ser impossível dar ao menos uma previsão de quando a intervenção terminará. “Não consigo dizer porque temos muitos pontos para recuperar. Tentamos minimizar o máximo possível os impactos para a população, mas não conseguiremos fazer os trabalhos apenas no horário noturno porque, depois que desergizamos a linha, são apenas quatro horas até iniciar a operação do dia seguinte”, explica a superintendente.

Quebras do sistema são comuns e frequentes há muitos anos - Divulgação

Serão criados estaleiros para guardar o material e a previsão é de que os trabalhos comecem pelo de Cavaleiro, fazendo 14 km de substituição de trilhos e dormentes. Depois, a ação irá para o trecho de Joana Bezerra. Segundo Marcela Campos, os metroviários irão trabalhar aos domingos e, ainda, nas janelas noturnas normais para agilizar os trabalhos.

ESQUEMA DE ÔNIBUS PARA OS PASSAGEIROS

Um esquema de ônibus para reforçar o atendimento aos passageiros aos domingos ainda será organizado pelo governo de Pernambuco. O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), gestor do sistema de ônibus, afirmou que foi pego de surpresa com a paralisação do metrô aos domingos e que em breve anunciará o esquema de reforço.

“A Coordenadoria de Comunicação e Imprensa do Grande Recife Consórcio de Transporte - CTM, informa que o Órgão foi pego de surpresa com a nota do Metrô. Para tanto, técnicos estão elaborando um plano de mobilidade com objetivo de não causar transtorno aos usuários do transporte público da Região Metropolitana do Recife - RMR”.