Horários de ônibus no Recife: 4 aplicativos para acompanhar o GPS

Para não perder o busão e sair na hora exata de casa, diversos aplicativos de transporte público surgiram com localização GPS 24 horas

Se você depende do transporte público em Recife, ter acesso aos horários de ônibus de forma rápida e precisa é essencial.

Felizmente, há aplicativos que facilitam essa tarefa, permitindo que você planeje melhor suas viagens pela cidade. Confira quatro opções:

1- HBus Recife

Este aplicativo é especializado no transporte público de Recife. Ele fornece informações detalhadas sobre horários, rotas e possíveis atrasos em tempo real.

É ideal para quem busca precisão nas informações dos ônibus que circulam pela cidade.

2- Moovit

O Moovit é um dos aplicativos mais populares para transporte público no mundo. No Recife, ele ajuda a encontrar as melhores rotas, combinações de transporte e horários de ônibus.

Além disso, o app oferece atualizações em tempo real e notificações sobre alterações nas linhas.

3- Cittamobi

O Cittamobi é amplamente utilizado em diversas cidades do Brasil, incluindo Recife.

Ele mostra os horários de chegada dos ônibus em tempo real, facilitando a vida de quem não quer perder tempo no ponto de ônibus. O app também permite salvar suas linhas favoritas para acesso rápido.

4- Google Maps

Além de ser uma excelente ferramenta para navegação, o Google Maps também oferece informações sobre transporte público em Recife.

Ele permite visualizar rotas de ônibus, horários e o tempo estimado de chegada. É uma opção conveniente para quem já utiliza o aplicativo para outras finalidades.

