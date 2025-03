Gestão metropolitana: Grande Recife terá novo plano diretor de transportes urbanos para definir desafios da mobilidade urbana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O transporte público e a infraestrutura de mobilidade serão os maiores desafios da tentativa do governo de Pernambuco de retomar a gestão metropolitana compartilhada do Grande Recife. E, para isso, um novo diagnóstico das demandas de deslocamento da população da Região Metropolitana será realizado pelo Estado.

A ideia é que seja feita uma complementação do último Plano Diretor de Transportes Urbanos (PDTU) da RMR - estudo com mais de vinte anos, vale ressaltar -, cujo termo de referência já está sendo elaborado pelas equipes do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), e da Secretaria de Projetos Estratégicos do Estado (SEPE) para que, em breve, o edital de licitação seja lançado.

“Sem dúvida, se fossemos hierarquizar os desafios, a mobilidade urbana é o maior, seguido da engorda do litoral metropolitano. E como os hábitos de deslocamento da população mudaram muito nos últimos anos, principalmente devido à perda de qualidade do transporte público e ao crescimento dos aplicativos de transporte, inclusive com motos, é preciso essa radiografia para nos orientar nos projetos e ações a médio e longo prazo”, explica o engenheiro civil André Fonseca, novo presidente da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem), recém nomeado pela governadora Raquel Lyra (PSD) para a missão de liderar o processo de integração da RMR.

ADESÃO DAS CIDADES DO GRANDE RECIFE AO CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE COMO META NÚMERO UM

Como já esperado, a ‘missão impossível’ da nova gestão metropolitana será atrair o máximo possível de gestões municipais para integrar o Consórcio Metropolitano de Transportes (CTM), tarefa árdua que sucessivas gestões estaduais não conseguiram desde a extinção da antiga EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), em 2008.

Apenas o Recife e Olinda - e, somente em 2024, a cidade de Camaragibe - integram o CTM até hoje. E, mesmo assim, até a entrada de Camaragibe, houve um compartilhamento de responsabilidades sobre o transporte público que, na prática, sempre foi totalmente transferido para o governo do Estado.

“Nosso desafio é exatamente mudar esse cenário e atrair o máximo possível de cidades para o Consórcio. E só com a retomada da gestão metropolitana será possível promover essa mudança. A gestão Raquel Lyra conseguiu a entrada de Camaragibe e as gestões municipais de Jaboatão dos Guararapes e de São Lourenço da Mata já demonstraram interesse na adesão”, relata o presidente do Condepe/Fidem.

“Se conseguirmos a adesão de seis ou sete cidades, já teremos 70% da RMR no Consórcio. Será um grande passo, por exemplo, conseguir trazer cidades como Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão e Paulista”, afirma. E, segundo André Fonseca, o objetivo é uma gestão do transporte público compartilhada também financeiramente.

METRÔ DO RECIFE COMO PRIORIDADE

No diagnóstico que o Estado planeja fazer da mobilidade urbana da RMR, o futuro do Metrô do Recife terá prioridade, o que irá forçar uma definição prática sobre a estadualização do sistema metropolitano e, provavelmente, a sua concessão pública. - ALEXANDRE GONDIM/ACERVO JC IMAGEM

No diagnóstico que o Estado planeja fazer da mobilidade urbana da RMR, o futuro do Metrô do Recife terá prioridade, o que irá forçar uma definição prática sobre a estadualização do sistema metropolitano e, provavelmente, a sua concessão pública.

Desde 2021 que o governo federal estuda e reestuda, via Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a viabilidade técnica e econômica da concessão do Metrô do Recife à iniciativa privada, enquanto o sistema definha com dificuldades de manutenção e com poucos investimentos.

A previsão era de que até o fim de 2024 os governos federal e estadual chegassem a um consenso sobre o futuro do Metrô do Recife, o que não aconteceu até agora. “Não acredito que conseguiremos um desfecho até o fim do ano, mas posso garantir que a gente está muito mais perto do que longe. Já sabemos que são necessários investimentos na ordem de R$ 3 bilhões pela União e vamos tratar disso para, em seguida, nos debruçarmos sobre os projetos de transporte público que passaram na pré-análise do BNDES, por exemplo”, explica André Fonseca.



A RMR teve 18 projetos de mobilidade urbana selecionados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para possíveis concessões públicas e financiamentos a longo prazo. No pacote, estão a criação de novas linhas de metrô, construção de corredores de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) e de BRT (Bus Rapid Transit), propostas apresentados pela Prefeitura do Recife, governo de Pernambuco e pelo próprio governo federal, via Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

André Fonseca foi indicado pela governadora Raquel Lyra para presidir a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem) - Divulgação

Muitos dos projetos que agora estão sob análise do BNDES são velhos conhecidos do setor de mobilidade do Grande Recife e nunca tiveram avanços no estudo da viabilidade técnica. Também são projetos que necessitam virar concessões públicas, concedidas à iniciativa privada, para que possam receber financiamento do banco.

A seleção do Grande Recife faz parte da primeira parte do estudo para possíveis financiamentos públicos de projetos de mobilidade urbana que o BNDES começou a executar, ainda em 2023, nas 21 maiores regiões metropolitanas do Brasil - a RMR entre elas.

ENFRENTAMENTO AO TRANSPORTE COM KOMBIS E MOTOS

Outro desafio da gestão metropolitana da mobilidade urbana, segundo André Fonseca, será o combate ao transporte de passageiros ainda realizado com Kombis em cidades da RMR e com motocicletas, como o Uber e o 99 Moto, que tem operado na capital e em cidades como Olinda e Jaboatão sem qualquer regra ou regulamentação.

A estratégia do Estado, entretanto, não será o enfrentamento, mas o desestímulo gradativo do uso pelos passageiros. “Nós vamos buscar a melhoria do transporte público urbano regular, principalmente com a melhoria da infraestrutura para que as viagens sejam mais rápidas e menos desconfortáveis. Assim, o usuário vai desistir de se arriscar num deslocamento de moto pelas vias urbanas, por exemplo”, diz.

No caso do transporte com Kombis, ainda realizado em Paulista, Ipojuca, Igarassu e Itamaracá - para citar alguns exemplos de cidades da RMR -, a aposta é que, ao aderir ao CTM, a operação de transporte vai ser substituída por ônibus urbanos, como aconteceu em Olinda e Camaragibe após a adesão ao consórcio.

“Se houver ações efetivas que melhorem o transporte da população, como a diminuição do tempo de viagem, o passageiro vai reduzir o uso do Uber Moto e, consequentemente, o risco de sofrer uma queda ou colisão. Mas entendemos que é preciso fortalecer o transporte coletivo com faixas exclusivas e corredores. É preciso pensar em soluções metropolitanas para o cidadão metropolitano”, destaca.