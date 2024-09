PIX nos ônibus: como funciona? Entenda como realizar o novo pagamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A novidade de pagamento será testada na Região Metropolitana do Recife e poderá ser expandido no sistema de ônibus gerido pelo governo de Pernambuco

O PIX nos ônibus é uma inovação que facilita o pagamento das passagens de forma rápida e segura, utilizando o sistema de transferências instantâneas criado pelo Banco Central do Brasil.

Com o PIX, os passageiros podem pagar suas viagens diretamente pelo celular, sem a necessidade de utilizar dinheiro em espécie ou cartões de transporte.

Na Região Metropolitana do Recife, depois de muita demora, a função já está sendo testada em uma linha opcional, operada pela empresa São Judas Tadeu.

>> PIX nos ônibus: passagens de ônibus começam a ser pagas com PIX no Grande Recife. Confira em quais linhas

Como funciona o PIX nos ônibus?

O serviço ainda está em teste e é restrito a linha 160 - Gaibu/ Barra de Jangada (Via Paiva), que atende ao Sul do Grande Recife, desde o dia 21 de agosto.

Para fazer o pix, um QRCode para leitura pelos passageiros está disponível no interior dos coletivos. Assim, será possível realizar a transferência:

Passo a passo

Primeiro, o motorista terá o aplicativo no celular e, ao iniciar a viagem, irá ativar o pagamento lendo o mesmo QRCode disponível para os passageiros no interior dos ônibus. Feito isso, o pagamento via PIX já pode ser realizado. Ao embarcar no ônibus, os passageiros irão fazer a leitura do QRCode com seu celular

e fazer o pagamento normalmente pelo aplicativo do banco. Após o pagamento, o motorista receberá uma notificação em seu celular e poderá liberar a catraca.

Essas passagens pagas com PIX, inclusive, têm o valor enviado diretamente para a conta da empresa, desobrigando o motorista de prestar contas no fim da viagem.

Expansão da função para outras linhas

Empresa São Judas Tadeu inicia testes de pagamento das passagens com PIX no Grande Recife - Divulgação

Já existe duas linhas que receberão a função PIX (ainda sem data confirmada para inicar):

191 - Recife/ Porto de Galinhas - em breve



195 - Recife/ Porto de Galinhas (Opcional) - em breve

A partir disso, a expectativa das empresas é dar seguimento com as linhas opcionais - aquelas operadas com veículos rodoviários e sempre refrigerados.

E depois se expandiria para todos os ônibus em circulação no Grande Recife.