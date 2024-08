PIX nos ônibus: passagens de ônibus começam a ser pagas com PIX no Grande Recife. Confira em quais linhas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Serviço está em teste na Região Metropolitana do Recife e tem previsão de expansão no sistema de ônibus gerido pelo governo de Pernambuco

Demorou, mas começou. Passagens de ônibus já podem ser pagas com PIX na Região Metropolitana do Recife. O serviço ainda está em teste e é restrito a apenas uma linha opcional do sistema: a linha 160 - Gaibu/ Barra de Jangada (Via Paiva), operada pela empresa São Judas Tadeu e que atende ao Sul do Grande Recife.

Mas tem perspectiva de expansão. Começaria com as linhas opcionais - aquelas operadas com veículos rodoviários e sempre refrigerados - e depois se expandiria para todos os ônibus em circulação no Grande Recife. O QRCode para leitura pelos passageiros está disponível no interior dos coletivos.



A opção de pagamento com PIX foi sugerida ao governo de Pernambuco - gestor do Sistema de Transporte Público de Passageiros da RMR (STPP) - pela São Judas Tadeu, que teve o teste autorizado pelo Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).

Confira quais linhas já aceitam o pagamento via pix

AMPLIAÇÃO PARA TODO O SISTEMA DE ÔNIBUS

A expectativa da São Judas Tadeu é ampliar o pagamento para outras duas linhas que pertenciam à empresa Vera Cruz e tiveram a operação repassada para São Judas Tadeu desde o dia 17/8: 191 - Recife/Porto de Galinhas e 195 - Recife/Porto de Galinhas (Opcional).

Empresa São Judas Tadeu inicia testes de pagamento das passagens com PIX no Grande Recife - Divulgação

“Como o pagamento ainda está em teste, sugerimos ao CTM que começássemos com as linhas opcionais. Começamos com a 160, mas ainda esta semana começaremos nas duas linhas que eram da Vera Cruz, a 191 e a 195. Escolhemos as opcionais porque é um público com renda mais alta, com acesso à tecnologia e que está mais familiarizado. Mas, sem dúvida alguma, a tendência é a expansão para o resto do sistema”, afirmou Marcelo Bandeira, diretor executivo da São Judas Tadeu.

A estabilidade do serviço de pagamento com PIX é o grande desafio que o CTM estaria monitorando para autorizar a expansão para o restante do sistema. Tendo início com as linhas opcionais e depois ampliando para as outras.

APLICATIVO PERMITE INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS

Para viabilizar o pagamento das tarifas pelos passageiros com o PIX, a São Judas Tadeu desenvolveu um aplicativo que permite a integração do sistema do banco com o celular do motorista de cada veículo, permitindo que os bloqueios dos coletivos sejam liberados apenas após a confirmação do crédito.

CONFIRA em vídeo como fazer o pagamento com PIX:

Assim, alega a empresa, evita-se possíveis fraudes. Os motoristas precisam apenas se logar no app quando iniciam as viagens e ficar atento à confirmação do pagamento no próprio celular. A catraca só é liberada após a mensagem. “A empresa estima que a iniciativa irá diminuir o quantitativo de dinheiro em circulação nos veículos, facilitando a rotina dos motoristas e tornando as viagens mais seguras”, diz a SJT.

CONFIRA AS LINHAS QUE ESTARÃO EM TESTE COM O PAGAMENTO COM PIX:

160 - Gaibu/ Barra de Jangada (Via Paiva) - teste iniciado no dia 21/8

191 - Recife/ Porto de Galinhas - em breve

195 - Recife/ Porto de Galinhas (Opcional) - em breve

VEJA COMO PAGAR A PASSAGEM COM PIX

1) Primeiro, o motorista terá o aplicativo no celular e, ao iniciar a viagem, irá ativar o pagamento lendo o mesmo QRCode disponível para os passageiros no interior dos ônibus. Feito isso, o pagamento via PIX já pode ser realizado.

2) Ao embarcar no ônibus, os passageiros irão fazer a leitura do QRCode com seu celular

e fazer o pagamento normalmente pelo aplicativo do banco.

3) Após o pagamento, o motorista receberá uma notificação em seu celular e poderá liberar a catraca.

Essas passagens pagas com PIX, inclusive, têm o valor enviado diretamente para a conta da empresa, desobrigando o motorista de prestar contas no fim da viagem.