Qual é a diferença entre greve e estado de greve? Entenda a situação do metrô do Recife

Muitas pessoas podem confundir o significado entre estado de greve e greve; Veja a diferença entre os termos e como isso se aplica no Metrô do Recife

Os metroviários que atuam no metrô do Recife realizaram uma assembleia-geral convocada pelo Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE), na noite da terça-feira (27).

Eles decidiram, por unanimidade, manter o estado de greve até o dia 1º de outubro.

Pode parecer, a princípio, um sinônimo de "greve", mas elas têm significados bem diferentes.

Entenda a diferença entre Estado de Greve e Greve propriamente dita

Greve é uma paralisação das atividades em prol de reivindicações trabalhistas.

A greve é um direito assegurado pelo artigo 9º da Constituição Federal pela lei 7.783/1989, conhecida como Lei da Greve, que diz:

"É assegurado direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender."

Já "indicativo de greve" é quando a categoria aprova uma previsão de data para o início da paralisação.

Situação do metrô do Recife

A categoria decidiu aguardar os próximos passos nas negociações para a assinatura do Acordo Coletivo Especial (ACE) com o Governo Federal e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Caso o acordo não seja assinado até essa data, a categoria promete paralisar o sistema metroviário na Região Metropolitana do Recife.

"Estamos diante de uma situação crítica. Se o Governo e a CBTU não avançarem com a negociação e não assinarem o acordo, será inevitável a paralisação total do sistema a partir de outubro, pela falta de compromisso com a categoria", afirmou Luiz Soares, presidente do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE).

Os metroviários têm se mobilizado contra a inclusão da CBTU no PND, alegando que a privatização compromete ainda mais a qualidade do serviço e as condições de trabalho.

