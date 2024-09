Metroviários decretam estado de greve até o dia 1º de outubro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após assembleia realizada na noite desta terça-feira (27), os metroviários de Pernambuco decidiram, por unanimidade, manter o estado de greve até o dia 1º de outubro. A categoria decidiu aguardar os próximos passos nas negociações para a assinatura do Acordo Coletivo Especial (ACE) com o Governo Federal e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Caso o acordo não seja assinado até essa data, a categoria promete paralisar o sistema metroviário na Região Metropolitana do Recife. "Estamos diante de uma situação crítica. Se o Governo e a CBTU não avançarem com a negociação e não assinarem o acordo, será inevitável a paralisação total do sistema a partir de outubro, pela falta de compromisso com a categoria", afirmou Luiz Soares, presidente do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE).

Os metroviários têm se mobilizado contra a inclusão da CBTU no PND, alegando que a privatização compromete ainda mais a qualidade do serviço e as condições de trabalho. "O que vem ocorrendo é uma onda de terrorismo por parte da direção da CBTU, dizendo que o Metrô do Recife vai ser privatizado no mês de outubro. Na verdade, o que vai ocorrer é esse estudo do BNDES que definirá o que vai acontecer com o sistema, seja a privatização ou não. Caso essa falácia continue, o sindicato tratará o assunto na Justiça", declarou o presidente do Sindmetro-PE.

"Esses estudos devem ser concluídos somente no segundo trimestre de 2025, portanto, não tem criação de subsidiária nesse momento, não tem nada de avanço ainda quanto a questão da privatização ou concessão do Metrô do Recife. O que tem hoje são os estudos encaminhados pelo BNDES e, depois desses estudos, é que vamos ver qual o modelo a ser aplicado no metrô", enfatizou Luiz Soares.