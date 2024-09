Uber e 99 Moto: para tentar reduzir quedas e colisões, aplicativo cria alerta de velocidade para as corridas de moto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O crescimento assustador de quedas e colisões de passageiros e condutores de motos - associado diretamente à explosão do serviço de aplicativos de transporte de passageiros com motos, como Uber e 99 Moto - parece que começou a incomodar, também, as plataformas.

No fim de agosto, a 99 anunciou a criação de um sistema de alerta de velocidade para as viagens realizadas pelo app 99 Moto. A inovação é uma tentativa de reduzir os sinistros de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo a ABNT) e está sendo implementada nas principais cidades brasileiras, entre elas Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e a Grande São Paulo - vale destacar que o serviço de moto foi proibido na capital São Paulo.

A nova funcionalidade alerta os motociclistas das categorias 99 Moto e Entrega Moto se eles ultrapassarem o limite de velocidade. Batizada de Alerta de Velocidade, a inovação funciona como um velocímetro no aplicativo que vai mostrar a velocidade em tempo real e emitir avisos aos condutores caso o limite seja excedido.

Se o condutor ultrapassar o limite máximo de velocidade permitido, recebe uma primeira notificação sonora e visual no app. Se estiver 20% acima da velocidade autorizada na via, o aviso fica ainda mais intenso. O recurso fica permanentemente ligado durante as corridas e será gradualmente ativado à medida em que os motociclistas atualizarem o app.

“Diversas pesquisas nacionais e internacionais comprovam que o controle da velocidade é um fator fundamental para mais segurança no trânsito. E, para as categorias de moto, é um fator crítico para a prevenção de incidentes”, afirmou o diretor de Qualidade e Segurança da 99, Igor Soares, destacando que a plataforma tem outros 50 recursos de proteção que fazem com que 99,9% das corridas sejam concluídas sem ocorrências.

EXPLOSÃO DE QUEDAS E COLISÕES COM MOTOS ASSUSTAM

Os números da migração assustam, acendem um alerta e exigem uma reação urgente do poder público em todas as suas esferas - Guga Matos/JC Imagem

Apesar do novo dispositivo de controle de velocidade da 99 Moto, a explosão de quedas e colisões com motos é assustadora. E se confirma nos números do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Mais uma vez.

Foram 2.464 casos a mais de atendimentos a ocupantes de motos - condutor e passageiro - nos 14 municípios da Região Metropolitana do Recife em 2023. A comparação é com o ano de 2022.

Somente no Recife, foram registrados 1.322 atendimentos a mais no mesmo período. Quando o recorte é comparado com o ano de 2021, os números são ainda mais impressionantes. A RMR registrou, em 2023, 3.048 casos a mais, enquanto a capital pernambucana teve quase dois mil casos a mais (1.879).

Vale destacar que as plataformas criaram o Uber e 99 Moto no fim de 2021 como solução à crise econômica e a perda de motoristas parceiros e passageiros devido à pandemia de covid-19. A primeira cidade foi Aracaju, capital de Sergipe. Em Pernambuco, o serviço de Uber e 99 Moto começou no início de 2022 - o que confirma a relação direta com o crescimento dos números no Grande Recife.

E a tragédia sobre duas motos segue em 2024. Números do SAMU computados nos três primeiros meses deste ano confirmam: já são 2.492 atendimentos de ocupantes de motos na RMR , dos quais 1.469 foram no Recife.