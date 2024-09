Metrô: transporte de passageiros sobre trilhos cresce menos de 5% nos primeiros seis meses de 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O transporte de passageiros sobre trilhos cresceu menos de 5% nos primeiros seis meses deste ano, segundo balanço do setor metroferroviário divulgado pela Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos). Os sistemas de metrô, trem urbano, Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e people movers transportaram 1,25 bilhão de pessoas de janeiro a junho, o que representa 4,4% a mais do que o primeiro semestre do ano passado.

De maio de 2023 a abril de 2024 houve aumento significativo na média móvel (+1,21%), enquanto pequenas quedas foram observadas de abril de 2023 a março de 2024 (-0,20%) e de junho de 2023 a maio de 2024 (-0,17%). No levantamento, a ANPTrilhos aponta que diversos fatores influenciaram o pequeno crescimento.

Entre eles, as enchentes no Rio Grande do Sul, em maio deste ano, que paralisaram os serviços de transporte na Região Metropolitana de Porto Alegre por 27 dias. No acumulado do primeiro semestre, essa interrupção teria causado uma queda de 30% no número de passageiros transportados (-30,0%).

AUSÊNCIA DE INVESTIMENTOS, REGULARIDADE E PONTUALIDADE AFASTARAM PASSAGEIROS

Quadro mostra a demanda de passageiros nos metrôs do País - Reprodução

Em Pernambuco, por exemplo, onde existe apenas um sistema sobre trilhos e extremamente precário - o Metrô do Recife, operado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) -, a redução da demanda de passageiros foi provocada pelos problemas técnicos que o sistema vem enfrentado e que comprometem a regularidade e pontualidade do sistema. A queda chegou a 10,8% de usuários.

As mesmas razões foram identificadas nos metrôs e trens urbanos nos estados da Paraíba (-27,1%), do Piauí (-20,7%) e do Rio de Janeiro (-3,5%. No Piauí, as obras para requalificação do Metrô de Teresina resultaram em interrupções temporárias e na diminuição das viagens ofertadas.

Na Paraíba, a queda é atribuída a problemas de evasão de passageiros nas estações, apesar da garantia de que medidas estariam sendo adotadas para o fechamento das estações. E, no Rio de Janeiro, a redução foi atribuída ao aumento da diferença tarifária entre os serviços de trens/metrôs e os de ônibus.

“Esses fatores demonstram a complexidade dos desafios enfrentados pelos operadores, assim como a necessidade de intervenções estratégicas para mitigar os impactos negativos na disponibilidade e qualidade dos serviços ofertados à população”, reforça a ANPTrilhos.

Confira o relatório completo:

Balanço ANPTrilhos 1º Semes... by Roberta Soares

Apesar do percentual pequeno, a ANPTrilhos avaliou positivamente o crescimento e ainda identificou uma tendência de crescimento. “Analisando os dados dos últimos 18 meses, percebemos uma tendência de crescimento leve e estável, mas sabemos que dificilmente recuperaremos a demanda anterior à pandemia”, diz o presidente do Conselho Administrativo da ANPTrilhos, Joubert Flores.



PERSPECTIVA DE CRESCIMENTO

O balanço da ANPTrilhos também apresentou avanços em alguns sistemas - a maioria no Sudeste brasileiro.

São Paulo

Em São Paulo, o governo estadual lançou o Programa SP nos Trilhos — plano abrangente de expansão ferroviária que inclui mais de 40 projetos de transporte de passageiros e cargas. Estimado em R$ 194 bilhões, o programa visa implantar uma malha de sistemas sobre trilhos com mais de 1.000 km, englobando Trens Intercidades (TICs), VLTs, metrôs e trens urbanos.

Um desses projetos é o contrato de concessão do Trem Intercidades São Paulo–Campinas (TIC Eixo Norte), assinado com Consórcio C2 Mobilidade sobre Trilhos (TIC Trens S.A.) no dia 3 de junho. Estima-se investimento de R$ 14,2 bilhões para a implantação do trem expresso São Paulo– Campinas, do “trem parador” entre Jundiaí e Campinas, além da operação da Linha 7-Rubi, atualmente sob a responsabilidade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Em Pernambuco, por exemplo, a redução da demanda de passageiros foi provocada pelos problemas técnicos que o sistema vem enfrentado e que comprometem a regularidade e pontualidade do sistema - NE10

Bahia

Na Bahia, segundo a ANPTrilhos, o grande marco foi a contratação das empresas e a autorização do governo estadual para início das obras de implantação do VLT de Salvador e Região Metropolitana, incluindo três trechos: da Ilha de São João a Calçada, de Paripe a Águas Claras e de Águas Claras a Piatã, totalizando 36,4 km de trilhos. Além disso, concluiu-se a negociação com o Mato Grosso, para aquisição de 40 composições de VLTs. Entre obras e material rodante, os investimentos previstos no VLT de Salvador superam os R$ 4,1 bilhões.

Distrito Federal

No Distrito Federal, o governo anunciou um pacote de investimentos de aproximadamente R$ 2,5 bilhões no sistema metroviário de Brasília, provenientes do tesouro local e de fontes federais, incluindo a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Desse montante, mais de R$ 1 bilhão foram destinados à expansão da linha nos trechos Samambaia e Ceilândia. Ao todo, serão adicionados 6 km de trilhos e cinco novas estações. O contrato para expansão do ramal Samambaia foi assinado em março.

Quadro mostra os projetos de expansão do transporte sobre trilhos previsto no País - Reprodução

Projetos do governo federal

Em maio, o Ministério das Cidades divulgou os resultados da primeira etapa da seleção de projetos para Renovação de Frota, uma das modalidades do subeixo de Mobilidade Urbana Sustentável previstas no Novo PAC 2023–2026. Nessa etapa, as propostas contempladas foram as do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas e do Metrô de Teresina.

Ao todo, esses sistemas receberão R$ 700 milhões para a aquisição de 39 novos carros de passageiros. Além disso, iniciou-se o Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU), amplo projeto sobre o Transporte Público Coletivo de Média e Alta Capacidade (TPC-MAC), que está sendo desenvolvido nas 21 maiores RMs do Brasil pelo BNDES em parceria com o Ministério das Cidades e com apoio de um consórcio de empresas especializadas.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o VLT Carioca iniciou a operação comercial da Linha 4-Laranja, conectando a Praça XV ao novo Terminal Gentileza, também inaugurado no semestre.

Paraíba

Na Paraíba, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) inaugurou a Estação de Várzea Nova, integrante do projeto de modernização do sistema de Trens Urbanos da Região Metropolitana de João Pessoa.