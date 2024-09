Morte no trânsito: dois ciclistas são atropelados no mesmo horário, em locais diferentes do Recife nesta segunda (16)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dois ciclistas foram atropelados e mortos praticamente no mesmo horário, em locais diferentes da Zona Norte do Recife, nesta segunda-feira (16/9). Os casos aconteceram na Praça da Convenção, em Beberibe, e na Ponte-Viaduto Torre-Parnamirim, mais conhecido como Viaduto do Carrefour, na ligação entre os dois bairros.

As vítimas foram atropeladas por motoristas do transporte público: o condutor de um ônibus do sistema de transporte da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR) e outro de um micro-ônibus do Sistema de Transporte Complementar do Recife (STCP). As duas vítimas morreram quase na hora, segundo informações de pessoas que tentaram socorrê-las.

Os dois atropelamentos teriam acontecido por volta das 7h. A vítima morta na Ponte-Viaduto Torre-Parnamirim seria um homem de 46 anos e que teria se desequilibrado ao cair num buraco existente entre a pista e a ‘vala’ que muitas vias do Recife têm depois que são pavimentadas e que representam um perigo para quem pedala.

Ao desequilibrar, o ciclista caiu na direção do micro-ônibus e teria batido com a cabeça no meio-fio. A via não tem nenhum tipo de infraestrutura para a bicicleta e, segundo testemunhas do atropelamento, o condutor do micro-ônibus também não respeitava o 1,5 metro de distância previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

ALTERAÇÃO DO TRÂNSITO TERIA PROVOCADO ATROPELAMENTO EM BEBERIBE

Praticamente no mesmo horário, na Praça da Convenção, no bairro de Beberibe, também na Zona Norte do Recife, um segundo ciclista era atropelado e morto. Dessa vez, pelo motorista de um ônibus da Empresa Caxangá, que fazia a linha 760 Dois Unidos/Derby.

Também segundo testemunhas do atropelamento, o ciclista foi pego de surpresa e de frente pelo ônibus. Uma recente mudança na circulação da área teria provocado o sinistro de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo a ABNT).

Testemunhas explicaram que, agora, os ônibus precisam girar na Praça da Convenção para acessar o bairro de Dois Unidos, entrando à esquerda na Avenida Compositor Vinícius de Moraes. E, como não foi instalado um semáforo no local, quem circula no sentido contrário - como foi o caso do ciclista, que estava no sentido Caixa D´Água-Beberibe - pode ser pego de surpresa.

A vítima seria um homem de aproximadamente 60 anos, que morreu na hora. Sobre a instalação de um semáforo no local, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que irá estudar a possibilidade. E afirmou estar recuperando a infraestrutura cicloviária da Avenida Compositor Vinícius de Moraes.

Já sobre o atropelamento na Ponte-Viaduto Torre-Parnamirim, a autarquia apenas afirmou que a implantação de uma ciclovia ou ciclofaixa seria de responsabilidade do governo de Pernambuco. “A Avenida João Tude de Melo faz parte do Plano Diretor Cicloviário, sendo de responsabilidade do Governo do Estado, dentro da Rede Cicloviária Metropolitana”, disse em nota.



MORTES NO TRÂNSITO DO RECIFE CRESCERAM QUASE 20% E SÓ AUMENTAM

As mortes no trânsito no Recife aumentaram mais de 19% entre 2021 e 2022. Foram 105 vidas perdidas na capital no ano passado. Os dados fazem parte do Relatório Anual de Segurança Viária do Recife em 2022, elaborado pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global (BIGRS).

O relatório aponta que as mortes no trânsito aumentaram 19,3% na capital. E que as principais vítimas dos sinistros de trânsito são os pedestres, que corresponderam a 42% dos casos. O número de feridos também aumentou em 2022.

O Relatório Anual de Segurança Viária confirmou, por mais um ano, que os ocupantes de motocicletas seguem sendo as maiores vítimas do trânsito. Dos 1.806 registros de sinistros de trânsito na capital em 2022, 72% envolveram motociclistas e passageiros das motos.

O relatório não diz, mas o crescimento deve ter relação direta com a explosão do uso de motos como transporte de passageiros - caso do Uber e 99 Moto, por exemplo.

O excesso de velocidade também segue predominante: 32% de todas as infrações de trânsito registradas na cidade em 2022 foram cometidas por condutores que excederam em 20% os limites de velocidade estabelecidos nas vias.

E quem mais desrespeita são os motociclistas: 35% andaram acima desse limite, enquanto os veículos leves representaram 21%. Por sorte, a maioria dos motoristas respeita a velocidade das vias. O relatório apontou que o desrespeito corresponde a 0,2% dos condutores porque, onde há fiscalização por excesso de velocidade, o índice de respeito é de 99,8%.