Morte no trânsito: três jovens de 18 e 20 anos morrem em colisão no interior de Pernambuco

Colisão aconteceu na PE-126, em Quipapá, na Zona da Mata Sul do Estado. Vítimas morreram na hora, presas às ferragens, após colisão com van

Três jovens com idades entre 18 e 20 anos morreram numa violenta colisão de trânsito na PE-126, em Quipapá, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. O veículo colidiu de frente com uma van de transporte alternativo, por volta das 7h do sábado (7/9), Feriado da Independência.

Todas as vítimas estavam no automóvel e morreram na hora, presas às ferragens. Os jovens foram identificados como José Erick da Silva Araújo, de 20 anos (que seria o condutor do veículo), Kaline Nascimento dos Santos, de 18 anos, e Joseane Vitalino da Silva, também com 20 anos.

Uma quarta vítima seria um jovem identificado como Mikael. Ele foi levado para uma unidade de saúde de Quipapá, mas devido à gravidade dos ferimentos terminou transferido para o Hospital da Restauração, no Recife. O estado de saúde, entretanto, não foi divulgado.

O veículo colidiu de frente com uma van. Segundo informações repassadas à mídia da região pela Guarda Municipal de Quipapá, os dois casais teriam saído de Lajedo, cidade do Agreste do Estado, com destino ao litoral de Alagoas. Mas, entre os municípios de Quipapá e São Benedito do Sul, houve a colisão.

A suspeita é de que o motorista do veículo perdeu o controle em uma curva devido à velocidade desenvolvida, rodou por alguns metros e colidiu com a van de transporte alternativo, que trafegava no sentido contrário.

O motorista da van e uma criança que estaria viajando na frente do veículo tiveram fraturas no fêmur e foram transferidas para o Hospital Otávio de Freitas, no Recife. Os demais passageiros do transporte alternativo não tiveram ferimentos.