Morte no trânsito: motorista invade canteiro central e mata duas mulheres atropeladas na BR-101, no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As vítimas estavam no canteiro central da rodovia federal quando foram atropeladas pelo condutor de uma caminhonete, que fugiu do local após o crime

O motorista de uma caminhonete invadiu o canteiro central e atropelou duas mulheres que caminhavam no local, na BR-101, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. Uma das mulheres empurrava uma bicicleta, enquanto a outra caminhava no trecho.

As vítimas estavam no canteiro central da rodovia, aguardando para atravessar, e foram pegas de surpresa.

O atropelamento aconteceu por volta das 8h desta terça-feira (27/8) e o condutor teria fugido do local após a colisão, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pela ocorrência.

As vítimas eram uma mulher de 22 anos e outra de idade não informada. A colisão foi na altura do Km 40 da BR-101, no sentido Recife.

Duas mulheres morrem atropeladas por caminhonete na BR-101. Vítimas estavam no acostamento - PRF

Segundo informações de testemunhas do atropelamento, as duas mulheres eram moradoras do Loteamento Agamenon Magalhães, em Igarassu, e estavam atravessando a rodovia pelo canteiro central.

O motorista da caminhonete teria invadido o canteiro central e atropelado as duas vítimas antes mesmo da travessia. A velocidade do veículo foi tanta que o corpo de uma das mulheres ficou embaixo da caminhonete.