Ghost Bikes: ciclistas atropelados no Recife ganham ‘bicicletas fantasmas’ em protesto contra a insegurança para quem pedala

Os dois ciclistas que morreram atropelados na segunda-feira (16/9), em dois bairros da Zona Norte do Recife, ganharam Ghost Bikes, as bicicletas brancas que simbolizam a morte de quem pedala no trânsito não só do Brasil, mas do mundo.

A instalação das Ghost Bikes foi marcada por protestos contra a isnegurança para quem pedala no Recife. Os atos aconteceram na noite de quinta-feira (19/9), exatamente nos locais onde os ciclistas foram atropelados por motoristas do transporte público do Recife e Grande Recife, nos bairros de Parnamirim e de Beberibe.

A instalação foi organizada pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo) e contou com a participação de vários ciclistas. O movimento saiu da Praça do Derby, área central da cidade, e seguiu para os locais dos sinistros de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se diz, segundo a ABNT e o Código de Trânsito Brasileiro - CTB).

“Esse ato simbólico homenageia as vítimas e busca chamar a atenção para a urgente necessidade de uma infraestrutura segura para quem se desloca de bicicleta em nossa cidade. As Ghost Bikes são instaladas como um lembrete visível da violência no trânsito e da importância da mobilidade segura”, afirma a Ameciclo.

Apesar de a capital ter avançado na implantação da rede cicloviária - tem hoje 200 km, um aumento superior aos 500% quando comparado com o que existia em 2013 - a infraestrutura está sem manutenção e insegura em muitos pontos, sofrendo, inclusive, com a invasão das ciclofaixas por motoqueiros - situação que já provocou até atropelamentos na cidade.

CICLISTAS FORAM ATROPELADOS NO MESMO HORÁRIO

Os dois ciclistas foram atropelados e mortos praticamente no mesmo horário, em locais diferentes da Zona Norte do Recife. Os casos aconteceram na Praça da Convenção, em Beberibe, e na Ponte-Viaduto Torre-Parnamirim, mais conhecido como Viaduto do Carrefour, na ligação entre os dois bairros.

As vítimas foram atropeladas por motoristas do transporte público: o condutor de um ônibus do sistema de transporte da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR) e outro de um micro-ônibus do Sistema de Transporte Complementar do Recife (STCP). As duas vítimas morreram quase na hora, segundo informações de pessoas que tentaram socorrê-las.

Os dois atropelamentos aconteceram por volta das 7h. A vítima morta na Ponte-Viaduto Torre-Parnamirim era um homem de 46 anos e que teria se desequilibrado ao cair num buraco existente entre a pista e a ‘vala’ que muitas vias do Recife têm depois que são pavimentadas e que representam um perigo para quem pedala.

Ao desequilibrar, o ciclista caiu na direção do micro-ônibus e teria batido com a cabeça no meio-fio. A via não tem nenhum tipo de infraestrutura para a bicicleta e, segundo testemunhas do atropelamento, o condutor do micro-ônibus também não respeitava o 1,5 metro de distância previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

ALTERAÇÃO DO TRÂNSITO TERIA PROVOCADO ATROPELAMENTO EM BEBERIBE

Praticamente no mesmo horário, na Praça da Convenção, no bairro de Beberibe, também na Zona Norte do Recife, um segundo ciclista era atropelado e morto. Dessa vez, pelo motorista de um ônibus da Empresa Caxangá, que fazia a linha 760 Dois Unidos/Derby.

Também segundo testemunhas do atropelamento, o ciclista foi pego de surpresa e de frente pelo ônibus. Uma recente mudança na circulação da área teria provocado o sinistro de trânsito.

Testemunhas explicaram que, agora, os ônibus precisam girar na Praça da Convenção para acessar o bairro de Dois Unidos, entrando à esquerda na Avenida Compositor Vinícius de Moraes. E, como não foi instalado um semáforo no local, quem circula no sentido contrário - como foi o caso do ciclista, que estava no sentido Caixa D´Água-Beberibe - pode ser pego de surpresa. A vítima era um homem de aproximadamente 60 anos, que morreu na hora.