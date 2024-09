Metrô do Recife deixa de funcionar aos domingos a partir de 1° de setembro, confirma CBTU

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) confirmou, na tarde desta quinta-feira (29/8), que o metrô vai deixar de funcionar aos domingos, por tempo indeterminado, a partir de 1° de setembro.

A princípio, a paralisação das atividades estava prevista para o último domingo (25), entretanto, a CBTU adiou por conta de um concurso público em Jaboatão dos Guararapes.

A companhia confirmou a previsão através das redes sociais.

"A CBTU Recife informa que, a partir do próximo domingo, 1 de setembro, e por tempo indeterminado, serão iniciadas obras de manutenção corretiva da via e todos os demais sistemas das linhas eletrificadas do Metrô do Recife (Centro e Sul). Por este motivo, não haverá operação comercial", escreveu a empresa.

Cerca de 48 mil pessoas prejudicadas

A paralisação do Metrô do Recife aos domingos começa no domingo 25, seguindo por tempo indeterminado - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Segundo a CBTU, a motivação principal para a pausa nas atividades aos domingo são para que as obras de manutenção aconteçam.

Ainda de acordo com companhia, a janela noturna, que vai das 00h até às 4h00, "é muito curta para que a manutenção seja realizada em sua totalidade".

Por esse motivo a "CBTU buscou minimizar o impacto destes serviços com a suspensão da operação comercial apenas aos domingos".

Apesar de ser um dia de fluxo reduzido no sistema, estima-se que cerca de 48 mil pessoas, que utilizam o sistema aos domingos, sejam prejudicadas com a decisão. Os dados são da própria CBTU.

Como será o fim da paralisação do metrô aos domingo:

A paralisação do metrô aos domingo começa neste próximo final de semana (01/09) e segue por tempo indeterminado.

O fechamento não se motiva pela crise do metrô, mas sim, para manutenções nos serviços.

As trocas dos dormentes e dos trilhos serão feitas nas linhas centro e sul, logo, não haverá operação comercial.

O investimento, que é de R$ 136 milhões, foi feito pelo Governo Federal através do Novo PAC Seleções (Plano de Aceleração do Crescimento), anunciado em julho.

A superintendente da CBTU Recife, Marcela Campos, disse, ao JC, que é impossível dar uma previsão por conta da grande quantidade de pontos que precisam de recuperação.

“Não consigo dizer porque temos muitos pontos para recuperar. Tentamos minimizar o máximo possível os impactos para a população, mas não conseguiremos fazer os trabalhos apenas no horário noturno porque, depois que desergizamos a linha, são apenas quatro horas até iniciar a operação do dia seguinte”, explicou.

Alternativas para os passageiros

Com a paralisação do metrô aos domingos, os passageiros terão que pegar ônibus. - Roberto Martins/JC Imagem

O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitana (CTM), havia informado que técnicos estão elaborando um plano de mobilidade para minimizar os transtornos aos usuários.

“A Coordenadoria de Comunicação e Imprensa do Grande Recife Consórcio de Transporte - CTM, informa que o Órgão foi pego de surpresa com a nota do Metrô. Para tanto, técnicos estão elaborando um plano de mobilidade com objetivo de não causar transtorno aos usuários do transporte público da Região Metropolitana do Recife - RMR”, disse ao JC.