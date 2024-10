Ciclista flagra motos transitando sobre ciclofaixa no Recife; veja vídeo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um ciclista registrou o momento em que várias motocicletas transitavam na ciclofaixa da Av. Dom Hélder Câmara, no bairro do Ibura, no Recife.

As ciclofaixas do Recife continuam virando pistas de motos. Pior, sem nenhuma fiscalização por parte da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU). Um ciclista registrou o momento em que várias motocicletas transitavam na ciclofaixa da Av. Dom Hélder Câmara, no bairro do Ibura, no Recife.

Nas imagens recebidas pelo JC, que foram gravadas nesta última quinta-feira (3), é possível ver motoqueiros fugindo do trânsito, que não estava parado, pelas faixas exclusivas de bicicleta e, até, gente usando o canteiro para fazer o retorno para o outro lado da avenida.

Também não é possível avistar qualquer viatura da CTTU ou agentes de trânsito municipais realizando a fiscalização no local.

Alcidesio Barbosa, ciclista que registrou as imagens, disse ao JC que a cena se tornou comum no local, principalmente no horário de pico.

"Isso acontece direto [motos transitando nas ciclofaixas], principalmente, pela manhã, no horário de pico. Os motocicllistas não nos respeitam. Inclusive, já presenciei atropelamento de motos que bateram em ciclistas. Eu, também, quase que ia sendo uma vítima", relatou.

Como já noticiado na coluna, as reclamações de ciclistas têm sido cada vez maiores sobre a dificuldade de transitar nos bairros do Recife e o constante medo de serem mais uma vítima dos sinistros (não é mais acidente que se define, segundo a ABNT) e se tornarem apenas estatísticas, já que o tema não é tratado como prioridade por governantes em geral.

Vale relatar que, nas últimas três semanas, quatro ciclistas foram atropelados no Grande Recife. Desses, três morreram num intervalo de oito dias.

Mais denuncias de ciclistas

Ciclofaixas do Recife viraram pistas de motos, colocando a vida de ciclistas em risco - JAILTON JR./JC IMAGEM

O servidor publico estadual, Klauber de Castro Teixeira, já relatou, durante entrevista para a coluna que não vê fiscalização por parte da CTTU.

"Vivencio este problema de invasão das motos às ciclofaixas todos os dias. Avenida Fernandes Vieira, Rua Montevidéu, Rua do Futuro etc. Basta um simples congestionamento para que os motociclistas adentrem pelas ciclofaixas. E a CTTU não fiscaliza! Qualquer hora pode acontecer um sinistro", reclama o funcionário público.

Nesse caso da Av. Dom Hélder, podemos ver nas imagens que nem precisa do congestionamento para que o ato infracional seja cometido no local.

Aumento no número de motos tem motivo: Uber e 99 Moto

A coluna já trouxe que a conta da explosão do uso de motos tem motivação. Em grande parte, o uso de motos tem aumentado por conta do crescimento dos aplicativos de transporte de passageiros com motos, como Uber e 99 Moto.

Com isso, também subiram os dados referentes aos acidentes com as motocicleta. Segundo o Governo do Estado, 90 pessoas se machucam por dia em quedas e colisões com motos em Pernambuco.

Além disso, dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) apontam um aumento de 1.500 pacientes atendidos a mais no último ano depois de serem vítimas de sinistros de trânsito com motocicletas.

Números também divulgados pela SES, tendo como base a fiscalização de trânsito, apontam que mais da metade dos motoqueiros envolvidos em quedas e colisões e atendidos na saúde pública não são habilitados.

Multa alta, sem fiscalização, não assusta ninguém

Profissionais da capital pernambucana seguirão trabalhando sem armas de fogo - JAILTON JR./JC IMAGEM

A multa para motoqueiros que forem flagrados utilizando ciclofaixas é de R$ 880,41 + 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Isso acontece porque a infração é considerada gravíssima. Ainda assim, o valor, que é um pouco menor que um salário mínimo, parece não assustar mais ninguém.

A reportagem procurou a CTTU para saber a posição da autarquia sobre as imagens gravadas e recebeu os mesmos argumentos de outras reportagens já feitas. Veja a nota, na integra, abaixo:

"A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informa que as ações de fiscalização vêm sendo intensificadas com instalação de novos equipamentos de fiscalização eletrônica, com uso de elementos segregadores e, somente de janeiro a junho deste ano, foram 726 multas emitidas por infrações em ciclofaixas.

A Autarquia reforça que é sempre importante os condutores de motocicleta se conscientizarem de que devem circular apenas na faixa de rolamento, jamais na ciclofaixa ou ciclovia.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar com o veículo automotor em ciclofaixa ou ciclovia é uma infração de natureza gravíssima com fator multiplicativo três, somando sete pontos na carteira e multa no valor de R$ 880,41."