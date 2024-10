Mortes no trânsito: quatro ciclistas atropelados no Grande Recife em três semanas. Mortes assustam quem pedala

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Depois de três ciclistas serem mortos num intervalo de oito dias no Recife, mais uma vítima não sobreviveu a um atropelamento na manhã desta sexta-feira (4/10), em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O ciclista, um homem de 60 anos, morreu na hora, depois que o caminhão, sem controle do condutor, passou por cima dele.

O atropelamento aconteceu na rodovia estadual PE-17, mais conhecida como Estrada da Muribeca, no trecho do bairro de Muribequinha. A rodovia está sendo requalificada pelo governo do Estado, mas não tem ciclovia e não há previsão de ter, apesar do alto número de ciclistas que circulam na via.

A vítima estaria pedalando no acostamento, quando o sinistro de trânsito aconteceu (não se define mais como acidente de trânsito, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a ABNT). Revoltadas, pessoas que conheciam o ciclista, que seria vendedor de macaxeira na região, depredaram o caminhão após a colisão.

A rodovia estadual PE-17 tem tráfego intenso de veículos porque faz conexão com a BR-101 e corta três bairros do município - Muribeca Guararapes, Jardim Muribeca e Muribequinha, chegando à área central de Jaboatão Centro.

É um importante eixo de integração entre a BR-101 e a área de Jaboatão Centro. São mais de 24 mil veículos circulando diariamente na rodovia, em 12 km de extensão. E a grande maioria são caminhões e ônibus.

ESTRADA DA MURIBECA ESTÁ SENDO RESTAURADA, MAS PROJETO NÃO PREVÊ CICLOVIA

A rodovia está sendo requalificada pelo governo do Estado, mas não tem ciclovia e não há previsão de ter, apesar do alto número de ciclistas que circulam na via. - FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM Sem ciclovia, quem anda de bicicleta pela Estrada da Muribeca precisa sempre driblar os carros e, principalmente, caminhões - FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM

Apesar de os ciclistas serem um fenômeno à parte na PE-17, a rodovia não tem uma infraestrutura de segurança para quem pedala e não deverá ter nem tão cedo. O projeto de restauração da rodovia, orçado em R$ 33 milhões e com obras iniciadas ainda na gestão estadual do PSB, não prevê a implantação de uma ciclovia na via.

A notícia preocupa porque o volume de pessoas que pedalam pela rodovia impressiona e assusta, exatamente por evidenciar ainda mais a insegurança viária dominante no eixo. A confusão com caminhões e automóveis como protagonistas deixa os pedestres e ciclistas ainda mais expostos. Mas mesmo assim as pessoas se expõem.

As obras de restauração foram paralisadas no fim da gestão do PSB e retomadas em outubro de 2023, já no governo de Raquel Lyra (PSDB).



TRÊS CICLISTAS ATROPELADOS E MORTOS EM OITO DIAS NO RECIFE

Pedalar no Recife está dando medo. Pelo menos para quem usa a bicicleta como transporte e em dias de semana, sem a empatia dos motoristas com as Ciclofaixas Móveis de Lazer - Divulgação

Num intervalo de oito dias, três ciclistas - dois homens e uma jovem mulher - foram atropelados e mortos em diferentes bairros da cidade. Duas das vítimas - os dois homens - atropelados praticamente no mesmo horário e mortos na hora por motoristas do transporte público. Eram trabalhadores que usavam bike para se deslocar.

O primeiro morreu atropelado pelo motorista de um ônibus da empresa Caxangá, na Praça da Convenção, em Beberibe, na Zona Norte do Recife, e o segundo pelo condutor do Sistema de Transporte Complementar de Passageiros do Recife (SCTP), na Ponte-Viaduto Torre-Parnamirim, em Parnamirim, na mesma região.

A terceira vítima, uma estudante de engenharia civil da Universidade de Pernambuco (UPE), foi atropelada por um motoqueiro - a informação era de que seria condutor de aplicativo de transporte - na Torre, Zona Oeste do Recife. Ana Gabriela Sena de Barros, 20 anos, lutou pela vida por mais de dois dias, mas no dia 26 faleceu.

LEVANTAMENTO APONTA EXPLOSÃO DE SINISTROS DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS NO RECIFE

Ciclistas estão entre as vítimas do trânsito assassino do Brasil. Dois morreram no Recife na segunda-feira (16/9) e uma terceira no dia 24/9 - Reprodução

Levantamento sobre os sinistros de trânsito com vítimas no Recife revelam um crescimento impressionante nos últimos três anos. A capital pernambucana teria tido um aumento superior a 100% nos registros de colisões, quedas, atropelamentos e outros tipos de sinistros no trânsito com vítimas de 2022 para 2024.

Quando o recorte é feito de janeiro a maio de cada ano, o aumento é de 116,5% comparando 2022, 2023 e 2024. Mas quando a análise é de mês a mês, o crescimento chega a 139%, como aconteceu entre os meses de maio dos três anos analisados. De 2024 em relação a 2023, o aumento foi de 53,9%.

Os registros com vítimas no trânsito recifense aumentaram 62,66% em 2023 em comparação com 2022. O levantamento foi realizado pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo) com os dados abertos da Prefeitura do Recife. A comparação dos anos de 2022 e 2023 com 2024 não foi possível porque os dados existentes são referentes apenas aos cinco primeiros meses deste ano.