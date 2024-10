Eleições 2024: mais de 700 mil pessoas devem usar os ônibus e o metrô gratuitos no Grande Recife neste domingo (6), primeiro turno das eleições

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Na sexta-feira, governo de Pernambuco e CBTU anunciaram que não haverá cobrança de passagem nos ônibus da RMR e no Metrô do Recife

Pelo menos 750 mil pessoas deverão utilizar os ônibus da Região Metropolitana do Recife e o Metrô do Recife neste domingo (6/10), primeiro turno das Eleições 2024. Na sexta-feira (4), dois dias antes da votação, o governo de Pernambuco e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) anunciaram que seria adotada a Tarifa Zero nos sistemas de transporte público do Grande Recife. Ou seja, passagem de graça para todo mundo, sem restrição.

AS REGRAS PARA A PASSAGEM GRATUITA NOS ÔNIBUS DO GRANDE RECIFE

A gratuidade dos ônibus do Grande Recife não será em todo o horário de operação. Será restrita ao horário das 7h30 às 17h30, meia hora antes de as seções eleitorais abrirem e meia hora depois de fecharem. Por isso, é preciso que o passageiro-eleitor fique atento.

Além disso, as linhas do serviço opcional que operam aos domingos (191 e 195 Porto de Galinhas-Recife) continuarão sendo tarifadas. Além da gratuidade, haverá um reforço da frota de ônibus. Ao todo, a frota em circulação terá um aumento de 386 veículos a mais que nos dias comuns de domingo. Juntos, os ônibus farão 13.197 viagens ao longo do dia.

Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco e o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), o passageiro não vai precisar sequer utilizar o cartão VEM para liberar as catracas. Apenas irá passar pelos bloqueios, que estarão liberados.

As linhas interbairros do Serviço de Transporte Complementar de Passageiros/Recife-STCP/Recife também serão gratuitas.

A estimativa do Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), gestor do transporte por ônibus da RMR, é que 700 mil passageiros usem o sistema neste domingo. O custo estimado de um dia de operação gratuita dos ônibus é de R$ 2 milhões, valor que será subsidiado pelo governo do Estado.

AS REGRAS DA GRATUIDADE NO METRÔ DO RECIFE

Excepcionalmente, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) decidiu manter a operação do Metrô do Recife no primeiro turno das Eleições 2024 e no horário normal, das 5h até as 23h. - JC Imagem

O Metrô do Recife também terá passagem gratuita no primeiro turno das Eleições 2024. A determinação foi feita pela CBTU um pouco antes do anúncio do governo de Pernambuco O metrô, inclusive, estará operando excepcionalmente para a votação porque desde o dia 1º de setembro o sistema metropolitano está sem operar aos domingos para agilizar serviços de manutenção.

Pelo menos 50 mil pessoas deverão ser beneficiadas pela gratuidade, número equivalente à demanda de passageiros aos domingos no sistema. A decisão da CBTU, assim como a do Estado e de todas as cidades que adotaram a Tarifa Zero ou algum tipo de benefício para o passageiro, teria sido embasada na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou, em 2023, que fosse concedida gratuidade nos transportes públicos em todos os Estados do Brasil.

E, diferentemente dos ônibus, a Tarifa Zero no Metrô do Recife neste domingo será válida durante o horário normal de operação, das 5h às 23h.

AO MENOS 19 CAPITAIS CIDADES TERÃO PASSE LIVRE NAS ELEIÇÕES

Pelo menos 19 capitais estarão oferecendo algum tipo de gratuidade, passe livre e outros tipos de benefícios no transporte público para o eleitor no primeiro turno das Eleições 2024. Entre as maiores capitais do Brasil, seis irão oferecer passagem de graça ao eleitor: Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ).

Vale destacar que em São Paulo os ônibus já rodam de graça aos domingos, num projeto que passou a vigorar ainda em dezembro de 2023. Outras capitais também vão adotar algum tipo de benefício ao passageiro-eleitor: Florianópolis (SC), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Natal (RN), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), São Luís (MA) e Vitória (ES).