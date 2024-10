Ciclista é atropelado por motorista de ônibus e morre no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A vítima, que não teve o nome divulgado, foi atropelada por um ônibus na Zona Oeste do Recife; entenda como aconteceu o atropelamento

Um ciclista, de 50 anos, morreu após ser atropelado por um motorista de ônibus, na manhã desta quarta (9), na Zona Oeste do Recife. O ônibus opera na Linha 222 - Jardim Uchôa.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado para a ocorrência às 8h20 e confirmou o óbito da vítima.

O sinistro de trânsito aconteceu (não se define mais como acidente de trânsito, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a ABNT) na Rua São Miguel, no bairro de Afogados. A vítima não teve o nome divulgado pelas autoridades.

Esta já é a quinta morte de um ciclista no Grande Recife em três semanas, o que aponta a falta de segurança no trânsito da Região Metropolitana do Recife.

A reportagem entrou em contato e aguarda posicionamento da Polícia Civil e do Grande Recife Consórcio de Transporte.

CICLISTAS MORTOS NA RMR

Num intervalo de menos de 3 semanas, três ciclistas - dois homens e uma jovem mulher - foram atropelados e mortos em diferentes bairros do Recife. Um quarto ciclista também morreu na cidade de Jaboatão dos Guararapes.

Duas das vítimas - os dois homens - atropelados praticamente no mesmo horário e mortos na hora por motoristas do transporte público. Eram trabalhadores que usavam bike para se deslocar:

O primeiro morreu atropelado pelo motorista de um ônibus da empresa Caxangá, na Praça da Convenção, em Beberibe, na Zona Norte do Recife, e o segundo pelo condutor do Sistema de Transporte Complementar de Passageiros do Recife (SCTP), na Ponte-Viaduto Torre-Parnamirim, em Parnamirim, na mesma região.

A terceira vítima, uma estudante de engenharia civil da Universidade de Pernambuco (UPE), foi atropelada por um motoqueiro - a informação era de que seria condutor de aplicativo de transporte - na Torre, Zona Oeste do Recife. Ana Gabriela Sena de Barros, 20 anos, lutou pela vida por mais de dois dias, mas no dia 26 faleceu.

O quarto foi um ciclista, um homem de 60 anos, que morreu na hora, depois que o caminhão, sem controle do condutor, passou por cima dele. O sinistro aconteceu em Muribequinha, em Jaboatão dos Guararapes.