Projetos pernambucanos vão concorrer ao Prêmio Bicicleta Brasil; saiba quais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Projetos de autoria pernambucana vão concorrer ao Prêmio Bicicleta Brasil. A iniciativa é do governo Lula, através do Ministério das cidades, e visa estimular o uso de bicicletas em prol da integração dos meios de transporte e da sustentabilidade.

Ao todo, foram habilitadas 76 ações de todo o país. Dessas, 10 vieram de Pernambuco e vão estar concorrendo a uma premiação em dinheiro de R$ 50 mil.

Segundo o ministério, as propostas pernambucanas estão inscritas nas categorias “Incentivo ao Uso da Bicicleta”, “Sistemas de Informação e Redes”, “Mobilização e Incidência Política” e “Fomento à Cultura da Bicicleta”, e receberam o Selo Bicicleta Brasil.

Projetos Pernambucanos

Entre os concorrentes, um dos projetos é de responsabilidade da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), e outros nove da Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo).

A Unicap é responsável pelo "Pedal Cultura da USJT", inscrito na categoria “Incentivo ao Uso da Bicicleta”.

Trata-se de uma tese de doutorado aprovada junto ao Programa de Pós-Graduação em Direito da UNICAP, com o objetivo de construir conhecimento jurídico para propor uma política pública capaz de incentivar e viabilizar o aumento da utilização da bicicleta como modal de transporte.

Os outros nove projetos pernambucanos são tocados pela Ameciclo. A “Auditoria Cicloviária”, a “Plataforma de Dados da Ameciclo”, o “Índice de Desenvolvimento Cicloviário” e o “Relatório 11 anos de Contagem de Ciclistas” são projetos inscritos na categoria “Sistemas de Informação e Redes”.

Já o “Bicicletas Coloridas”, o “Bota pra Rodar”, o “Dia Nacional de Ciclistas” e o “Solta o Frei”, são iniciativas habilitadas na categoria “Fomento à Cultura da Bicicleta”. Por fim, o “Fundo de Ações Livres” vai concorrer na ala “Mobilização e Incidência Política”.

Para o secretário Nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, o impacto que as diferentes iniciativas inscritas no prêmio possuem na transformação do cotidiano das pessoas e do meio ambiente.

“Temos projetos de aldeias indígenas, de áreas rurais, de periferias, de cidades médias, grandes. Isso representa uma gama de boas ideias que vão inspirar outras boas ideias em diversos cantos do país. Assim, a bicicleta passa da primeira milha, da segunda, e avança em direção ao desenvolvimento de um transporte público integrado e menos poluente”, analisou Andia.

Sobre o Prêmio Bicicleta Brasil

O Prêmio Bicicleta Brasil é promovido pelo Ministério das Cidades por meio da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana.

Ele é dividido em seis categorias: “Incentivo ao Uso da Bicicleta pelo poder público, setor privado e instituições de ensino”; “Fomento à Cultura da Bicicleta”; ”Projetos, Planos, Programa e Urbanização”; “Mobilização e Incidência Política”; “Segurança Viária” e “Sistemas de Informação e Redes”.

A próxima etapa do prêmio consiste no julgamento técnico das iniciativas habilitadas. O ministério confirma, ainda, que a data para o evento será escolhida em breve.

Os vencedores receberão troféus e certificados e, para as organizações da sociedade civil, também haverá recompensas em dinheiro.

Cada vencedor das quatro categorias será premiado com R$ 50 mil, o segundo com R$ 20 mil e o terceiro com R$ 5 mil.