Bicicleta: pedalar faz bem para as cidades e, principalmente, para a saúde, confirma estudo

Que pedalar faz bem para as cidades, não restam dúvidas. Estimular o uso de bicicletas ajuda a crise climática e a segurança viária. Agora, mais um estudo confirma o que muita gente já sabe (pelo menos quem pedala): que pedalar faz bem - muito bem, inclusive, para a saúde.

Publicado pela BMJ Public Health, o novo estudo revelou que quem vai de bike ao trabalho tem 47% menos risco de morte prematura, 24% de hospitalização por doenças cardíacas, 20% de desenvolver problemas de saúde mental e 45% de risco de ter um câncer.

O estudo acompanhou mais de 82 mil pessoas, entre 16 e 74 anos de idade, ao longo de 18 anos (2001 a 2019) e destacou os benefícios significativos da prática do ciclismo e da caminhada como forma de transporte.

PEDALAR É UMA “VIAGEM ATIVA”

O estudo da BMJ Public Health classificou o ciclismo e a caminhada como uma "viagem ativa", enquanto dirigir ou pegar o trem foram classificados como "viagem inativa". Os pesquisadores analisaram os registros de prescrição, hospitalização e óbito dos participantes, enfatizando a eficácia do ciclismo na promoção da saúde geral e na redução de doenças crônicas.

Pedalar também regula e melhora o bem-estar mental ao liberar hormônios que combatem o estresse e a ansiedade - Renato Ramos/JC Imagem

Especialistas destacam que pedalar para o trabalho oferece benefícios cardiovasculares, ajuda no controle de peso e fortalece os músculos das pernas. Além disso, o exercício regula melhora o bem-estar mental ao liberar hormônios que combatem o estresse e a ansiedade.

O ciclismo também é associado a um sistema imunológico mais forte e ao retardamento dos efeitos do envelhecimento.

CONFIRA os principais resultados:

* 24% menos risco de doenças cardíacas;

* 20% menos necessidade de medicamentos para saúde mental;

* 45% menos risco de câncer;

* 40% menos chances de óbito por câncer

PERIGO NO TRÂNSITO, ENTRETANTO, TAMBÉM É DESTACADO

Apesar dos inúmeros benefícios, o estudo também alerta para um maior índice de hospitalizações entre os ciclistas por ferimentos no trânsito. Por isso, a importância da ampliação da malha cicloviária nas cidades, especialmente com ciclovias - equipamentos que segregam o espaço da bicicleta do tráfego de veículos.

Apesar dos inúmeros benefícios, o estudo também alerta para um maior índice de hospitalizações entre os ciclistas por ferimentos no trânsito - Renato Ramos/JC Imagem



Confira os benefícios para a saúde ao pedalar:

1. Melhora a saúde do coração

O ciclismo é um ótimo exercício cardiovascular e pode fazer o coração bater mais rápido e mais forte, melhorando sua saúde cardíaca. Quando você pedala, seu coração bombeia mais sangue, o que ajuda a melhorar a circulação e mantém seu coração em boa forma.

2. Controle de peso

Andar de bicicleta queima calorias e ajuda a manter um peso saudável. Em média, uma pessoa pode queimar aproximadamente 400 a 600 calorias em uma hora enquanto anda de bicicleta em velocidade moderada.

3. Força muscular

O ciclismo exercita os músculos das pernas e melhora o tônus muscular e a força geral. Ele tem um elemento de resistência, o que significa que não só queima gordura, mas também constrói músculos ao redor dos glúteos, panturrilhas, isquiotibiais e quadríceps.

4. Bem-estar mental

Exercícios como ciclismo liberam hormônios de bem-estar (endorfinas) que podem reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão. Além disso, andar de bicicleta ao ar livre pode melhorar o funcionamento cognitivo .

5. Sistema imunológico mais forte

Usar uma bicicleta regularmente pode retardar os efeitos do envelhecimento e fortalecer o sistema imunológico, o que significa que seu corpo será capaz de combater doenças de forma mais eficaz.

6. Pode reduzir o risco de câncer

O ciclismo regular pode reduzir o risco de doenças crônicas como o câncer. Pessoas que pedalam para o trabalho tinham um risco 45% menor de desenvolver e um risco 40% menor de morrer de câncer.