Estudante que perdeu as pernas em colisão entre ônibus e caminhão sonha em voltar para a faculdade

A estudante Gabrielle Laís da Silva Santos, de 19 anos, que teve as duas pernas amputadas após um sinistro de trânsito envolvendo um ônibus e um caminhão em Glória do Goitá, na Zona da Mata de Pernambuco, recebeu alta do Hospital da Restauração, onde estava internada, nesta quarta-feira (16).

Na saída do hospital, ela concedeu entrevista ao programa TV Jornal Meio Dia, da TV Jornal, e disse que a vida dele e dos envolvidos no sinistro é um milagre.

"Agora que bateu a ficha, que eu e todo mundo que estava naquele acidente fomos um milagre. Eu ainda tentei me levantar e, por isso, tive hematomas e minha mão ainda está cheia de cortes. Meu cabelo ainda está cheio de vidros porque não consegui lavar direito, mas foi, realmente, um livramento", afirmou a estudante.

A confirmação de que Gabrielle perdeu as duas pernas veio através de nota da polícia. Após o sinistro, a jovem havia ficado presa entre as ferragens do veículo, e teve os membros esmagados. No forte relato, ela disse que chegou lúcida ao hospital e que sentia apenas os nervos de um de seus membros inferiores se mexendo.

"Eu cheguei lúcida. Eu ainda estava sentindo uma das minhas pernas. Aí conversei com o doutor, na sala de cirurgia, e pedi para que ele fizesse o possível para eu não perder minha perna. E ele disse que não tinha mais jeito, mas que iria fazer o possível", relatou.

Apesar disso, Gabrielle mostrou força, afirmou que não vai desistir da faculdade e que, "se Deus permitir", voltará a estudar em alguns meses.

"O desejo continua o mesmo [de voltar à faculdade]! Se Deus quiser, daqui a alguns meses, se Deus permitir, eu vou estar voltando", afirmou.

Motorista do caminhão dormiu ao volante

A Justiça confirmou que o motorista da carreta que bateu no ônibus com os estudantes tem diabetes e acabou dormindo ao volante após uma crise de hipoglicemia.

Durante o sinistro, o caminhão ficou em zigue-zague na pista, até colidir com a traseira do ônibus. Quando perguntada sobre o motorista do caminhão, Gabrielle disse que entende que houve uma questão de saúde, mas que o motorista da carreta deveria ter parado quando começou a sentir sono.

"Eu, particularmente, entendo que foi questão de saúde dele [motorista do caminhão], mas o certo seria ele ter parado", afirmou.

Pai da universitária faz apelo por cadeira de rodas elétrica

O pai de Gabrielle, Elias Sobrinho, fez um apelo por uma cadeira de rodas elétrica, que ajudaria a filha no processo de reabilitação.

"Ela necessita de uma cadeira de rodas motorizada para ir para a faculdade, que ela não vai desistir. Também para não ficar dependente dentro de casa. Se alguém puder nos ajudar com essa cadeira motorizada, agradecemos de coração", disse o pai.

Colisão entre ônibus e caminhão em Glória do Goitá

O sinistro entre o caminhão e o ônibus que levava estudantes de Machados para Vitória de Santo Antão aconteceu na sexta-feira (11), na rodovia PE-50, em Glória do Goitá, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Durante o percurso, o caminhoneiro, que é diabético, teve uma crise de hipoglicemia, dormiu ao volante e acabou colidindo com o ônibus. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.

O motorista do coletivo que transportava os universitários relatou que ainda tentou livrar, mas a lateral do veículo foi completamente atingida.

Motorista vai responder em liberdade



Segundo nota do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o motorista do caminhão vai responder em liberdade e vai ter que seguir as seguintes medidas cautelares:

Comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades



Se abster de dirigir veículo automotor, incluindo moto.



Recolhimento domiciliar no período noturno, no horário compreendido entre 21h e 6h.

Confira a nota completa do TJPE, abaixo:

A Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça de Pernambuco informa que em audiência de custódia realizada neste sábado (12/10), no plantão do polo de audiência de custódia de Vitória de Santo Antão, foi concedida a liberdade provisória de Eduardo do Carmo Barriviera com a aplicação das seguintes medidas cautelares:

Comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades

Deverá o autuado se abster de dirigir veículo automotor, incluindo moto.

Recolhimento domiciliar no período noturno, no horário compreendido entre 21h e 6h.

Seguem trechos da decisão:

“Com efeito trata-se, aparentemente, de fatalidade ocorrida em condição de diabético do autuado, o qual em crise de hipoglicemia, dormiu ao volante, tendo sido realizado, inclusive, teste de alcoolemia, o qual fora negativo para uso de álcool”.

“A pena máxima fixada ao delito imputado ao atuado é de dois anos, inviabilizando, inclusive, a pena de reclusão. Outrossim, o art. 313, inciso I, do CPP, veda a decretação de prisão preventiva em casos em que a pena máxima cominada ao delito seja inferior a 4 anos.”.

