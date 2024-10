Motorista de caminhão que bateu em ônibus com estudantes vai responder em liberdade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O sinistro aconteceu na rodovia PE-50, em Glória do Goitá, após o motorista da carreta, que tem Diabetes, dormir no volante em uma crise hipoglicemia.

O motorista do caminhão que bateu na traseira de um ônibus que levava estudantes de Machados para Vitória de Santo Antão, na noite da sexta-feira (11), vai responder em liberdade, confirma a Justiça.

O sinistro aconteceu na rodovia PE-50, em Glória do Goitá, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, após o motorista da carreta, que tem Diabetes, dormir no volante depois de ter uma crise de hipoglicemia.

Ainda segundo a Justiça, durante o sinistro, o caminhão ficou em zigue-zague, na pista, até colidir com a traseira do ônibus.

O motorista do coletivo que transportava os universitários relatou que ainda tentou livrar, mas a lateral do veículo foi completamente atingida.

Uma das estudantes perdeu as duas pernas

Diversas pessoas ficaram feridas com a colisão. Entre elas, uma estudante de 19 anos, que ficou presa às ferragens e teve as duas pernas esmagadas e amputadas. Outras 18 pessoas precisaram de atendimento médico, com ferimentos mais leves.

O ônibus partiu de Machados sentido Vitória de Santo Antão, onde deixaria o estudantes em universidades pela cidade. Testemunhas relataram, ainda, que outros universitários da cidade de Feira Nova pegaram carona nesse veículo - depois que o pneu do veículo que eles estavam furou.

Após o acidente, o motorista do caminhão foi levado para delegacia e autuado em flagrante pela polícia militar. Antes de ser confirmada a crise de hipoglicemia, ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.



Nota do TJPE sobre o motorista do caminhão



A Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça de Pernambuco informa que em audiência de custódia realizada neste sábado (12/10), no plantão do polo de audiência de custódia de Vitória de Santo Antão, foi concedida a liberdade provisória de Eduardo do Carmo Barriviera com a aplicação das seguintes medidas cautelares:

Comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades

Deverá o autuado se abster de dirigir veículo automotor, incluindo moto.

Recolhimento domiciliar no período noturno, no horário compreendido entre 21h e 6h.

Seguem trechos da decisão:

“Com efeito trata-se, aparentemente, de fatalidade ocorrida em condição de diabético do autuado, o qual em crise de hipoglicemia, dormiu ao volante, tendo sido realizado, inclusive, teste de alcoolemia, o qual fora negativo para uso de álcool”.

“A pena máxima fixada ao delito imputado ao atuado é de dois anos, inviabilizando, inclusive, a pena de reclusão. Outrossim, o art. 313, inciso I, do CPP, veda a decretação de prisão preventiva em casos em que a pena máxima cominada ao delito seja inferior a 4 anos.”.

Nota dos Bombeiros, PMPE e PCPE

Em nota conjunta, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) detalharam a atuação no ocorrido.

O Corpo de Bombeiros constatou a colisão entre o caminhão e o ônibus da cidade de Machados, além de informar que não chegou a atuar no local, já que as vítimas haviam sido socorridas pelo SAMU e por populares para hospitais da região.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que recebeu a ocorrência através da delegacia de Vitória de Santo Antão, onde foram “tomadas as medidas legais cabíveis, inclusive com o encaminhamento dos condutores para realização de teste de alcoolemia”.



Confira a nota na íntegra abaixo:

"NOTA CONJUNTA À IMPRENSA

A Polícia Militar de Pernambuco, através do 21º BPM, informa que foi acionada para um acidente de trânsito na PE-50, próximo ao trevo da cidade de Chã Grande, na noite desta sexta-feira (11). No local, foi constatado que um caminhão colidiu com um ônibus da cidade de Machados.

Acionado para a ocorrência, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco enviou duas viaturas para o local, sendo uma de resgate e outra de combate a incêndio, mas não atuou, pois as vítimas foram socorridas pelo SAMU e por populares para hospitais da região.

Uma equipe da Unidade Regional de Polícia Científica de Palmares esteve no local para a realização de perícias. O laudo será encaminhado para a autoridade responsável pelo inquérito.

Por sua vez, a Polícia Civil de Pernambuco informa que a ocorrência foi apresentada ao plantão de Vitória de Santo Antão, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis, inclusive com o encaminhamento dos condutores para realização de teste de alcoolemia", diz a nota.