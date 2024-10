Novo trânsito no Centro do Recife: ônibus têm alteração de percurso devido às mudanças de circulação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As mudanças de circulação do tráfego na Avenida Dantas Barreto, no bairro de São José, Centro do Recife, iniciadas no dia 14/10, também afetarão a operação do transporte público na região. A partir deste sábado (26), 34 linhas de ônibus terão o itinerário e os pontos de embarque e desembarque alterados, o que exigirá atenção dos passageiros.

Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), as mudanças acontecerão no trecho da Avenida Dantas Barreto entre as Avenidas Guararapes e Nossa Senhora do Carmo. Na prática, a alteração será basicamente a transferência de circulação dos coletivos da pista Oeste para a pista Leste da Dantas Barreto.

As mudanças vão afetar 16 linhas diurnas e 18 linhas noturnas (bacuraus).

Confira as linhas atingidas:

044 - MASSANGANA (BOA VISTA)

069 - CONJUNTO CATAMARÃ

117 - CIRCULAR - TI RECIFE/PCR (CABUGÁ) – Aos Domingos

168 - TI TANCREDO NEVES (CDE. B. VISTA) – VIA PCR

229 - MARCOS FREIRE (OPCIONAL)

331 - TOTÓ (JARDIM PLANALTO)

414 - TORRE

645 - TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

516 - CASA AMARELA (TORRE / RECIFE ANTIGO)

313 - SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO) VIA PCR

321 - JARDIM SÃO PAULO (ABDIAS DE CARVALHO) - VIA PCR

411 - PLAZA SHOPPING (CONDE DA BOA VISTA)

631 - NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ)

1974 - JARDIM ATLÂNTICO – VIA PCR

1994 - CONJUNTO BEIRA MAR – VIA PCR

2441-TI CDU (CONDE DA BOA VISTA) - Via PCR

O novo Plano de Circulação do Centro do Recife começou pelas mudanças na Avenida Dantas Barreto, que virou a grande protagonista do projeto. A avenida, que era subutilizada, sem acesso de veículos particulares e com poucas linhas de ônibus, será a grande estrela do novo plano de circulação da Prefeitura do Recife - Guga Matos/JC Imagem

Linhas bacuraus:

322-JARDIM SÃO PAULO (BACURAU)

333-TOTÓ (BACURAU)

352-CURADO II (BACURAU)

362-CURADO IV (BACURAU)

533-CASA AMARELA (BACURAU)

613-MORRO DA CONCEIÇÃO (BACURAU)

626-BREJO (BACURAU)

744-DOIS UNIDOS (BACURAU)

745-ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (BACURAU)

1928-MARANGUAPE I (BACURAU)

1936-MIRUEIRA (BACURAU)

1956-IGARASSU (BACURAU)

1957-CAETÉS I (BACURAU)

1985-RIO DOCE (BACURAU)

1995-PAU AMARELO (BACURAU)

2427-MONSENHOR FABRÍCIO (BACURAU)

2457-SÃO LOURENÇO (BACURAU)

2462-LOTEAMENTO SANTOS COSME E DAMIÃO (BACURAU)

AS PRIMEIRAS MUDANÇAS NO CENTRO DO RECIFE

Uma alça foi criada à direita na descida do Viaduto das Cinco Pontas para permitir que os condutores possam acessar o Centro do Recife pela Avenida Dantas Barreto - Guga Matos/JC Imagem

Desde o dia 14, a Prefeitura do Recife deu início às alterações previstas no Plano de Circulação do Centro do Recife, projeto que vem sendo desenvolvido pelo município desde 2023 e tinha previsão de começar a ser implementado ainda no início de 2024. A nova circulação tem como objetivo melhorar a conexão dos bairros centrais (São José, Santo Antônio e Bairro do Recife) com as Zonas Sul e Oeste da cidade.

E começou com a Avenida Dantas Barreto, corredor de conexão da área central. A via teve o sentido de tráfego alterado entre a Avenida Nossa Senhora do Carmo e a Avenida Sul, passando de mão dupla para sentido único, na direção da Avenida Sul. E o trecho, que antes era reservado apenas para o transporte público (sete linhas de ônibus), passou a ser misto (com circulação de veículos particulares). A avenida ainda ganhou uma nova ciclofaixa de um quilômetro e, por isso, teve o limite de velocidade reduzido para 40 km/h, aumentando a segurança para pedestres e ciclistas.

Com as mudanças, os motoristas que chegam pela Avenida Sul, saídos da Zona Oeste, podem acessar a via local da Avenida Dantas Barreto em direção ao Centro, sem precisar utilizar o Cais de Santa Rita, como acontecia. A mudança permitiu uma nova conexão com a Avenida Nossa Senhora do Carmo e a Avenida Martins de Barros.

NOVOS ACESSOS PARA ZONA SUL E ZONA OESTE

Mudanças na Avenida Dantas Barreto começaram no dia 14/10 - Divulgação Novo plano de circulação do Centro do Recife será faseado em duas etapas. Na foto, uma faixa exclusiva prevista para os ônibus na Rua Imperial para compensar a extinção do corredor de ônibus da Avenida Sul - REPRODUÇÃO Na imagem, a Avenida Sul ganha uma Faixa Azul para os coletivos, além de ciclovia e ciclofaixa - REPRODUÇÃO

A permissão de tráfego misto na Avenida Dantas Barreto também permitiu que os condutores acessem a Avenida Dantas Barreto a partir da Praça da República. Para quem segue em direção à Zona Sul do Recife, por exemplo, pode seguir pela Avenida Dantas Barreto e fazer o mesmo percurso que era feito pelos ônibus: no cruzamento com a Rua do Peixoto gira à esquerda e segue pela Rua Padre Muniz e o Viaduto do Forte das Cinco Pontas, chegando ao Cais José Estelita. Já os condutores com destino à Zona Oeste podem seguir em frente pela Avenida Dantas Barreto e acessar a Rua Imperial na Praça Sergio Loreto.

MUDANÇAS PARA QUEM ENTRA NO CENTRO A PARTIR DA ZONA SUL

Para quem entra no centro do Recife pelo Viaduto do Forte das Cinco Pontas foi criada uma nova opção de acesso através da nova alça construída à direita e que faz conexão com a Avenida Sul, Praça Frei Caneca, Praça das Cinco Pontas, Rua Vidal de Negreiros e Rua Imperial, caindo na Avenida Dantas Barreto.

Segundo informações oficiais da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), as próximas fases do Plano de Circulação do Centro do Recife prevêem a ampliação da rede de ciclofaixas, permitindo outras conexões e a ligação com a Praça da Independência.

As mudanças no Centro também incluem a ampliação da segurança para pedestres, com a implantação total de 46 travessias na Avenida Dantas Barreto e vias transversais. A CTTU garante que boa parte dessas travessias será semaforizada e situada perto de pontos de interesse e áreas de embarque e desembarque do transporte público.